Combien de personnes hospitalisées en raison de la COVID?

Les hospitalisations de personnes ayant la COVID ont dépassé les 2000 mercredi, alors que la transmission du virus semble exploser dans plusieurs régions du Québec.

Si plusieurs patients contractent la COVID alors qu’il se trouvent déjà à l’hôpital, une bonne proportion s’y rend en raison du virus, confirme la collaboratrice de TVA Nouvelles, Diane Lamarre.

Ainsi, sur les 2057 personnes hospitalisées avec la COVID, 679 sont à l’hôpital en raison de la maladie.

«Leurs symptômes étaient tellement incommodants qu’ils se sont rendus à l’hôpital à cause de la COVID», soutient Diane Lamarre.

La moitié des lits aux soins intensifs sont occupés par des personnes atteintes par la COVID.

«Le variant BA.5 est très transmissible, il favorise les réinfections même chez les gens qui ont eu l’infection ou le vaccin. Notre immunité s’effrite avec le temps et le virus lui se modifie pour être capable de contourner les anticorps qu’on a développés quand on a été malade ou quand on a eu le vaccin», précise la pharmacienne et professeur à l’Université de Montréal.

Selon cette experte, le Québec doit remettre à jour son calendrier vaccinal, les plus de 60 ans doivent obtenir leur 4e dose, et les plus jeunes leur dose de rappel.

Attendre en septembre serait un peu trop tard, selon elle.

Taux de positivité

Le taux de positivité actuel au Québec se situe à 16%. Cela veut dire qu’une personne sur six qui est testée est infectée.

Diane Lamarre explique ainsi que si vous décidez de faire un rassemblement de 12 personnes, vous risquez d’avoir dans le groupe deux personnes infectées.

«Il faut vraiment rester à l’extérieur... Remettre le masque dans les transports en commun, le gros bon sens nous dit de le porter. Et dans les endroits où on est très nombreux... soyons vigilants. Mettons le masque le plus souvent possible», prévient Mme Lamarre.

Elle rappelle que ce ne sont pas seulement les hôpitaux et les milieux de soins qui subissent les conséquences des nombreuses contaminations.

«Que ce soit la restauration, les événements touristiques, tous les services publics et privés dont on a besoin sont compromis parce que trop de gens sont infectés actuellement et ne peuvent pas retourner au travail. Si on veut en profiter, il faut tous faire un petit effort individuel», conclut-elle.