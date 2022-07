Eaux usées : sensibiliser avec du théâtre humoristique

Amusante et humoristique, la pièce «En Grande Pompe», dont le coup d’envoi se fera le jeudi 4 août, vise à souligner et encourager les comportements écoresponsables.

La pièce raconte un dialogue, celui d’un père et de sa fille. Cette dernière souhaite participer à une manifestation pour l’environnement. Son père la rappelle à l’ordre en lui disant que les petits gestes commencent à la maison.

Annuellement, 400 tonnes métriques de déchets sont jetées à la toilette « On trouve beaucoup d'applicateurs de tampon, des jouets pour enfant, des lingettes humides... Ils ne se décomposent pas et ils viennent complètement obstruer le système et les pompes, donc on doit complètement arrêter le système. Qui dit arrêt de pompe, dit toutes les conséquences que ça peut amener comme les déversements dans le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Maurice », a relaté Éric Angers, directeur de la Gestion des eaux et des immeubles de la Ville de Trois-Rivières.

La pièce pourrait être jouée dans les écoles. « Parce que souvent, dans le passé, on a vu que les changements de comportements débutent par les étudiants et les élèves qui vont dire “Papa tu ne peux pas faire ça, maman on ne fait pas ça comme ça”», a ajouté le maire suppléant Daniel Cournoyer. Celui-ci qui proposera l’idée des écoles au conseil d’administration.

La première représentation aura lieu le jeudi 4 août sous le parvis de l’hôtel de ville. Les représentations du 11, 18 et 25 août seront présentées à l’escalier central de la terrasse Turcotte.