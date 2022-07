Élections : Québec Solidaire promet de réduire les îlots de chaleur dans la province

Face aux vagues de chaleur qui ne vont pas aller en s'améliorant dans les prochaines années, Québec Solidaire (QS) a fait la promesse électorale d'investir 1% du budget d’infrastructures au Québec afin de verdir les bâtiments publics et réduire les îlots de chaleur.

Ce budget, qui représente près de 150 millions $, servirait donc à réduire les effets néfastes des canicules. « On veut ajouter des arbres, [...] enlever de l’asphalte, mettre des jets d’eau, faire en sorte que ce soit agréable d’y vivre, mais surtout réduire les îlots de chaleur. Et ici à Sherbrooke, vous en avez plusieurs », a détaillé la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

Ces îlots, qui sont principalement situés aux alentours des stationnements des grands bâtiments publics (écoles, hôpitaux, CHSLD), représentent un risque pour la santé des citoyens.

Plusieurs institutions luttent contre ces îlots depuis quelques années, notamment le Cégep de Sherbrooke. L’établissement fermera l’année prochaine une partie de son stationnement pour le transformer en espace totalement vert. « On va venir planter des végétaux de différentes façons. Ça peut être mettre des plantes grimpantes sur des murs en béton, des talus qu’on arrête de tondre aussi », a soutenu le conseiller en développement durable du Cégep, Michel Bélanger.

La meilleure méthode pour contrer les îlots de chaleur reste la plantation d'arbres et de végétaux, une pratique de plus en plus utilisée.