Impossible de prévoir un mariage cette année

En plein cœur de la saison des mariages, les entreprises qui œuvrent dans le domaine événementiel ne sont plus capables de fournir des services face à la demande.

«Je refuse au moins une dizaine de contrats par semaine. On a des mariages prévus jusqu’en novembre», a mentionné Keven Plamondon, le propriétaire de DJ Plam.

La pandémie ayant eu raison de plusieurs entreprises de sonorisation et d’éclairage, nombreux sont les amoureux à la recherche de ce service.

«On a des appels de partout au Québec, surtout des clients provenant de régions comme le Saguenay et l’Est-du-Québec. L’accès aux entreprises de disco-mobiles est plus limité dans ces régions ce qui fait que les gens nous appellent en Mauricie et sont prêts à payer le déplacement», a rappelé M. Plamondon.

Même son de cloche pour Sébastien De Launière, le propriétaire de Bleu Créateur.

«J’ai eu des appels du Saguenay, mais malheureusement, je ne peux pas subvenir à la demande en Mauricie et au Centre-du-Québec», a-t-il mentionné.

Selon HelloSafe, l’industrie du mariage pourrait générer jusqu’à 700 millions de dollars en retombées économiques au Québec.

«Je peux dire qu’on est supérieur à 2019. On va regarder pour faire de nouveaux investissements pour répondre à la demande. Les gens veulent s’occuper de leur mariage, de leur événement. On va répondre à leur demande», a précisé Martine Pépin, propriétaire de 1001 Fêtes à Trois-Rivières.

Signe que les temps changent, le nombre de mariages religieux est en déclin, alors qu’environ 43 % sont effectués par un proche célébrant ou un notaire.

«Sur 45 mariages qu’on anime cette année, il y en a seulement deux qu’on fait en église. De plus en plus ce qu’on voit, ce sont des membres de la famille qui suivront la formation célébrant d’un jour. Cela leur permet d’avoir davantage une cérémonie adaptée», a expliqué Keven Plamondon.

En Mauricie, 312 mariages ont eu lieu l’an dernier, soit moitié moins qu’avant la pandémie, selon les dernières données de l’Institut de la statistique. Les réservations pour les mariages en 2023 et 2024 vont bon train. Certaines dates sont même déjà prévues en 2025.