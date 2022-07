La nature se déchaîne dans le Bas-Saint-Laurent

Même si l'alerte de tornade a été levée à Rimouski et dans le secteur de Mont-Joli, de violents orages ont fait des dégâts dans la province et plusieurs foyers étaient privés d'électricité jeudi en début de soirée.

Un bâtiment agricole de Saint-Anaclet-de-Lessard, tout près de Rimouski, a subi d’importants dégâts. Une partie des toits a été arrachée par le vent.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Heureusement, personne n’a été blessé, mais le propriétaire a affirmé à TVA Nouvelles qu’il n’avait jamais été témoin d’intempéries de cette intensité.

«À un moment donné, on s’est mis à ne plus voir grand-chose. Il y a eu une grosse rafale et les toits des silos sont partis au vent», raconte Régis Hudon, propriétaire de la Ferme Hudon et Fils.

«On ne pouvait rien faire. Il ventait et il pleuvait. On a laissé ça passer et après on a vu ce qui était tombé», ajoute-t-il.

M. Hudon s’attend à devoir procéder à d’importantes réparations sur sa propriété.

Capture d'écran TVA Nouvelles

À Rimouski, de nombreux résidents ont également constaté des dégâts importants à leur résidence. Donald Girard, résident de Rimouski, s’est dit impressionné par ce phénomène météorologique, qu’il a même comparé à une tornade.

«Les arbres pliaient (...) tout arrachait et tout revolait. Puis, ça s’est mis à tomber», relate M. Girard.

Ce dernier avoue avoir eu peur pour sa maison.

Capture d'écran TVA Nouvelles

De fortes rafales et de la grêle ont été signalées dans plusieurs régions. Hydro-Québec a indiqué plus de 30 000 pannes d'électricité, surtout en Estrie et dans le centre du Québec.

Une veille d’orages violents était toujours en vigueur jeudi soir dans le secteur de la réserve faunique de Rimouski et le secteur de Mont-Joli.

