La vaccination des enfants en place dès lundi

La vaccination des enfants âgés de six mois à cinq ans débutera au Québec à partir de lundi prochain, a confirmé le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique.

Le Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) a rendu un avis favorable jeudi à cet effet.

«C’est un dosage réduit qui est adapté aux enfants, et ça offre une très bonne réponse immunitaire après deux doses», a expliqué le Dr Boileau jeudi, au cours d’une conférence de presse.

La semaine dernière, Santé Canada avait approuvé le vaccin Spikevax de Moderna, s’adressant aux enfants âgés de six mois à cinq ans.

Le Québec a d’ailleurs reçu du gouvernement 70 000 doses la semaine dernière afin de pouvoir débuter sa campagne de vaccination.

Tous les parents qui le désirent pourront faire vacciner leur jeune. La Santé publique recommande particulièrement le vaccin pour les enfants immunosupprimés ou cancéreux qui pourraient être plus vulnérables face à la COVID-19.

Le Dr Boileau en a également profité pour enjoindre la population à la prudence, alors que les cas de COVID-19 sont en hausse au Québec depuis les dernières semaines.

«C’est un virus qui a évolué, ce n’est pas le même que dans le passé. Il est plus contagieux, mais on a la chance qu’il soit moins virulent», a expliqué le Dr Boileau.

Il réitère que la vaccination est essentielle pour éviter les cas les plus graves, et qu’après une période de cinq à six mois, il est important d’aller chercher une dose de rappel.

Le Dr Boileau rappelle en outre l’importance de respecter des mesures de base, tel que de se laver les mains, d’avoir une «étiquette respiratoire» et de porter le masque au besoin.

«Le masque, ça reste un outil qui est très utile et qui est de mise ces temps-ci, surtout pour les plus vulnérables. C’est un outil qui est utile, et qu’on peut reporter sans gêne», a-t-il soutenu.