La Ville de Québec peut poursuivre ses travaux préparatoires, tranche la cour supérieure

La Ville de Québec pourra poursuivre ses travaux préparatoires pour construire le tramway, a tranché le juge Clément Samson de la cour supérieure.

La décision d’une trentaine de pages dans la cause qui oppose le regroupement antitramway, Québec mérite mieux (QMM), à la Municipalité est tombée jeudi en milieu de matinée.

Le juge Samson y a donc rejeté la demande d’injonction provisoire présentée par QMM en affirmant que « les demandeurs échouent dans leur démonstration d’un préjudice sérieux et irréparable imminent, de la prépondérance des inconvénients et de l’urgence ».

D’après lui, « l’arrêt des travaux du tramway de Québec aurait des conséquences infiniment plus importantes que les inconvénients immédiats spécifiquement énoncés par les demandeurs ».

Le juge ajoute que « ce critère de la balance des inconvénients ne militant pas en faveur des demandeurs, le Tribunal ne peut pour cette raison émettre une injonction interlocutoire provisoire ».

Cela dit, Clément Samson reconnaît que les demandeurs peuvent avoir une cause à défendre devant les tribunaux. Selon le critère de « l’apparence du droit », les avocats de QMM « soulèvent des questions qui peuvent être soumises à un tribunal », conclut-il.

Les deux parties doivent se retrouver devant le juge le 29 août pour déterminer la suite des choses. Une « conférence de gestion » est prévue ce jour-là en vue de déterminer les dates au cours desquelles le dossier pourrait être plaidé sur le fond.

Projet mis en péril

Comme le Journal le révélait dans son édition de jeudi, le bureau de projet du tramway estime que le moindre retard dans la réalisation des prétravaux peut « mettre en péril » le mégaprojet évalué à près de 4 G$.

« Un arrêt des activités et travaux préparatoires à ce stade-ci du projet et, conséquemment, un arrêt éventuel des processus d’approvisionnement visant à sélectionner des partenaires privés Infra [infrastructures] et MR [matériel roulant] impliquent fort probablement un risque de démobilisation définitif pour le projet de tramway de Québec », s’est fortement inquiété le directeur du bureau de projet, Daniel Genest.

De son côté, Québec mérite mieux plaide que le projet de tramway est «illégal» et «anticonstitutionnel» et réclame son arrêt immédiat.

La semaine dernière, deux juristes ont affirmé au Journal que ce recours sera dur à plaider.