Le site de l’ancien Gosier dans la mire d’un promoteur

Le site commercialement stratégique de l’ancien haut lieu du «night life» trifluvien, la brasserie le Gosier, est dans la mire de promoteurs.

L’espace est inoccupé depuis l’incendie qui a complètement détruit l’établissement en 1995.

Holding Rubino et le groupe immobilier Werkliv se préparent à y mettre en chantier un immeuble sur six niveaux qui abritera sans doute des commerces au rez-de-chaussée et 92 unités d’habitations locatives.

L’investissement projeté est de 20 à 25 millions de dollars.

«Ça va être une bâtisse écoresponsable, la première du genre à Trois-Rivières et en Mauricie», a indiqué Angelo Rubino.

Depuis l’incendie, trois ou quatre projets d’occupation du site avaient été évoqués sans jamais voir le jour.

Il faut dire que la question environnementale constituait un frein, puisque le site avait en partie servi à l’enfouissement de différents types de matériaux et produits il y a un siècle.

Il semble que l’obstacle est maintenant levé et qu’il est possible d’aller de l’avant avec une construction après des mois et des années de démarches et d’échanges auprès du ministère de l’Environnement.

«Ça a pris du temps. Il fallait que ça respecte les critères du ministère de l’Environnement. Or on est tout en ordre. On voulait s’assurer que le projet parte du bon pied», a ajouté l’un des partenaires de Holding Rubino.

Des travaux de sondage du sol ont été réalisés au cours des derniers jours. Le promoteur prévoit une ouverture prochaine du chantier.