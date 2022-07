Les grandes chaleurs en ville seront plus intenses et plus fréquentes

Les journées très chaudes se multiplieront et les vagues de chaleur dureront plus longtemps au Canada, et c’est dans les grandes villes, comme Montréal, que le réchauffement climatique se fera particulièrement sentir.

Comme ces dérèglements de température sont irréversibles à court terme, il faudra s’y adapter, prévient un rapport.

Montréal pourrait en effet enregistrer jusqu’à 54 journées très chaudes (plus de 30 °C) par an, et les vagues de chaleur pourraient durer 7,8 jours entre 2051 et 2080, si les émissions de gaz à effet de serre (GES) continuaient d’augmenter au même rythme jusqu’à la fin du 21e siècle. Entre 1976 et 2005, on comptait plutôt 11 journées très chaudes par année, chaque vague de chaleur durant en moyenne trois jours, révèle le dernier rapport du Centre Intact d’adaptation au climat de l’Université de Waterloo.

Dans un îlot de chaleur urbain, la température peut être de 10 à 15 degrés plus élevée que dans les zones rurales avoisinantes. En 2020, près de 70% des Canadiens vivaient en ville.

Le Canada se réchauffe d’ailleurs en moyenne deux fois plus vite que le reste de la planète. Les épisodes de chaleur extrême y sont déjà plus nombreux que par le passé.

Chaleur meurtrière

Une étude publiée dans Nature révèle qu’une moyenne de 37% des morts causées par les grandes chaleurs est attribuable aux changements climatiques. À l’été 2018 – le plus chaud depuis 146 ans –, on a enregistré 86 décès excédentaires au Québec.

Le risque d’épuisement par la chaleur fatale est plus grand pour les personnes vulnérables, comme les personnes âgées qui vivent seules, mais aussi celles qui vivent une grande isolation sociale, comme les personnes en situation d’itinérance ou celles qui sont touchées par des problèmes de santé mentale graves.

La nécessité de rester à l’intérieur et le stress causé par les vagues de chaleur sont associés à des troubles de l’humeur et de l’anxiété accrus. On enregistre notamment des taux de suicide plus élevés lors des épisodes de grande chaleur.

La chaleur extrême menace les infrastructures aussi, comme le réseau électrique. Durant les pointes de consommation causées par la climatisation, les défaillances sont plus probables, d’autant plus que la température rend difficiles le refroidissement de l’équipement et le transport de l’électricité. Une panne majeure durant un épisode de chaleur extrême pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la santé des plus vulnérables, ainsi que sur le nombre de décès.

Les vagues de chaleur causent déjà des pressions sur le système alimentaire. Les sécheresses et les feux qu’elles engendrent ont causé une pénurie de céréales dans les prairies canadiennes en 2021. De plus, le transport et la conservation des aliments deviennent plus difficiles durant les épisodes de chaleur, ce qui occasionne des pertes.

Voici quelques trucs pour faire face aux grandes chaleurs

- Garder le contact avec ses proches et ses voisins, surtout les personnes seules;

- Ouvrir les fenêtres la nuit et tôt le matin, les fermer durant la journée;

- Réduire l’usage des appareils producteurs de chaleur (four, lave-vaisselle, appareils électroniques);

- Réorganiser les espaces de vie et de travail pour éviter les pièces et les moments de la journée où la chaleur est la plus intense.