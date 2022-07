Propos méprisants: polémique sur l'annulation d'un spectacle de l'humoriste Dave Chappelle

L'annulation, par un music-hall de Minneapolis, d'un spectacle de l'humoriste Dave Chappelle, auteur de plaisanteries jugées par certains méprisantes à l'égard des personnes transgenres, suscitait jeudi une polémique aux États-Unis, les conservateurs y voyant une nouvelle atteinte à la liberté d'expression.

La salle de spectacles First Avenue, au coeur du célèbre film «Purple Rain» (1984) sur le musicien Prince, a annoncé cette annulation mercredi, quelques heures seulement avant l'entrée en scène prévue de l'humoriste pour son one-man show se jouant à guichets fermés.

«Le spectacle de Dave Chappelle au First Avenue est annulé et déplacé au Théâtre Varsity», a écrit sur Instagram la direction de First Avenue.

«À nos employés, aux artistes et à notre communauté nous disons vous avoir entendus et sommes désolés», a-t-elle poursuivi.

«Nous savons qu'il nous faut être à la hauteur des plus hauts principes et avons conscience de vous avoir déçus. Nous ne sommes pas simplement une salle obscure accueillant du public», a poursuivi la salle de spectacles dans son communiqué, salué par de multiples internautes.

À l'opposé, de nombreuses personnalités de la sphère conservatrice ont regretté une nouvelle manifestation selon elles de la «culture de l'effacement». Tom Fitton, président de l'organisation conservatrice Judicial Watch, a dénoncé une victoire de la «gauche totalitaire».

Dave Chappelle, l'un des humoristes les plus connus des États-Unis, s'est retrouvé accusé de propos transphobes à l'occasion de plusieurs de ses spectacles.

En octobre dernier, Netflix s'est retrouvé plongé dans une de ces polémiques, après la diffusion de «The Closer», un spectacle dans lequel la vedette du stand-up affirmait que «l'existence du genre est un fait» et reprochait à ses détracteurs d'être «trop sensibles».

«Dans notre pays, vous pouvez tirer et tuer» un homme noir, «mais ne vous avisez pas de froisser une personne gay», y disait encore Dave Chappelle, lui-même noir.