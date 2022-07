Tour de France: autre grande performance pour Houle

Encore une fois, le Québécois Hugo Houle a réalisé une superbe performance avec une honorable 20e place.

Membre du groupe de poursuivants, Houle a brièvement décroché avant de revenir sur le groupe maillot jaune en suivant la roue du Gallois Geraint Thomas, vainqueur du Tour en 2018.

Trois hommes se faisaient toujours la lutte devant les aspirants au titre, mais Houle, toujours solide, a pu aborder l’ascension finale vers Hautacam avec nul autre que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. De quoi river à leur écran, une journée de plus, bien des supporteurs locaux.

Encore solide

Les efforts surhumains de Wout van Aert, coéquipier du maillot jaune, ont eu raison du Québécois, qui a terminé à 7 min 27 s du gagnant.

Après une belle 3e place lors de la 13e étape à Saint-Étienne, le 15 juillet, et une victoire historique lors de la 16e étape, mardi, Houle a encore du carburant dans le réservoir.

Avec de telles prouesses, il faudrait peut-être songer à ajouter une 4e semaine au Tour. «Non, c’est assez!», a vite répondu le cycliste de 31 ans.

Toujours humble, l’athlète a simplement dit qu’il a bien géré son étape jeudi. «Pogacar roulait trop vite pour moi, mais je voyais un petit groupe derrière avec Geraint Thomas. Je me sens encore bien après les émotions et l’adrénaline. C’est clair que j’ai fait un Tour de France au-delà de mes espérances», a-t-il ajouté.

Vers Paris

Sur un autre sujet, Houle a applaudi la belle bataille que se livrent Pogacar et Vingegaard. Pour le plaisir des fans, les deux cyclistes pourraient s’affronter pendant plusieurs années. «Il faut dire merci aux deux équipes UAE et Jumbo qui n’ont peur de rien. Ça s’annonce moins bon pour nous», a plaisanté le Québécois.

À moins d’une catastrophe, Houle devrait terminer ce Tour de France avec un top 25 au classement général et la meilleure position de son équipe, Israel-Premier Tech.

Avec le retrait de son équipier Chris Froome, atteint de la COVID, Houle reste le plus calme possible. «C’est une réalité. Je fais attention et on y pense. En même temps, que peut-on faire de plus?» a-t-il conclu.