Transport aérien: des enjeux avec la livraison de médicaments

Les problématiques dans le transport aérien ont impacté la livraison des médicaments aux Îles-de-la-Madeleine, une situation qui s’est exacerbée depuis le début de la période estivale avec la hausse de la demande et les enjeux dans les aéroports.

Les délais de réception de certaines commandes de médicaments sont donc parfois plus longs. C'est encore plus difficile avec certains produits spécialisés.

Selon le député des Îles-de-la-Madeleine, les règles de Transports Canada font en sorte que les compagnies aériennes doivent, d’abord, privilégier les passagers et leurs bagages. Les engagements avec Postes Canada sont, par la suite, placés en priorité. Le cargo, par lequel transitent les médicaments, passe ensuite, puisqu’il n’y a pas d’entente particulière.

Une rencontre aura lieu la semaine prochaine sur le dossier avec les autorités de la santé, les pharmacies, les transporteurs aériens, les grossistes et les élus locaux pour trouver des solutions à long terme.

«C’est extrêmement difficile pour les pharmacies de pouvoir garantir en l’espace de quelques jours qu’un médicament qu’un patient peut avoir besoin soit rendu et qu’il ait été conservé dans des conditions adéquates», a affirmé le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenau.

Le député a interpelé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre des Transports, François Bonnardel, sur le dossier. Des lettres ont été envoyées.

Une solution à long terme est présentement envisagée.

«On envisage la possibilité d’avoir un service spécifique pour le transport cargo, vraisemblablement plus tard au cours de l’automne, une fois que la congestion dans le transport aérien aux Îles sera résorbée. Mais, on pourrait éventuellement envisager la mise en place d’un service particulier avec un coup de main gouvernemental. Nous, on regarde la possibilité de devancer les échéances. S’il faut le faire maintenant, on va tenter de le faire au cours des prochains jours, parce que deux mois et demi, trois mois à attendre, c’est quand même beaucoup», a ajouté M. Arsenau pour qui l’enjeu est complexe, puisque, pour certains produits, il faut conserver la chaîne de froid.

L’enjeu des délais de livraison de médicaments sur l’archipel est présent depuis quelques années, mais s’est exacerbé cet été, selon l’élu.

La marge de manœuvre avec les vols est aussi limitée. Les fréquences et la capacité des vols doivent être prises en considération lors de commandes de produits.