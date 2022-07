Un bébé de 3 mois coincé à l'intérieur d'un véhicule en pleine canicule

Un agent de sécurité d’un centre commercial, à Laval, a dû intervenir pour extirper un bébé coincé à l’intérieur d’un véhicule, en pleine vague de chaleur, alors qu’il commençait à suffoquer.

Selon les informations rapportées, l’agent de sécurité aurait utilisé un poteau pour briser la vitre avant côté conducteur.

«On a vu le bébé à l’intérieur de la voiture en train de suffoquer. [...] On est allés vers la solution la plus rapide. On a demandé le consentement de la mère afin de briser la fenêtre, elle a dit oui», explique un des agents de sécurité impliqués.

C’est à ce moment qu’ils auraient récupéré le nourrisson âgé d’à peine 3 mois.

«On l’a fait on a agi rapidement. Aucun éclat de vitre n’est allé sur le bébé», assure l’homme en entrevue à TVA Nouvelles. «Le bébé avait la face toute rouge, c’est normal il a été exposé au soleil. On l’a remis aux paramédics qui ont pris soin de lui.»

Tout indique que la mère de famille aurait oublié la clé de démarrage à l’intérieur de sa voiture, laissant le jeune enfant assis à l’arrière pendant quelques instants.

La dame s’est rendue au bureau de Service Canada des Galeries Notre-Dame pour obtenir de l’assistance.

Les ambulanciers ont rapidement pris en charge le bébé pour lui attribuer les soins requis. Le nourrisson s’en serait sorti indemne et on ne craint pas pour sa vie.

La température avec humidex a atteint 39 degrés Celsius en début d’après-midi à Laval.