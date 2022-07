Un cortège de 1000 Hells Angels débarque à Toronto

Près de 1000 membres des Hells Angels ont afflué jeudi à Toronto, sous une importante surveillance policière, en l’honneur d'un membre historique du groupe décédé en décembre.

La police de Toronto a déclaré mercredi qu'elle avait été informée d'un«événement non autorisé» organisé par le club, commençant à Newmarket et se terminant à Toronto.

Plusieurs centaines de motards des Hells Angels sont arrivés jeudi matin dans l'est de la ville, selon Global News

Le manège a été organisé en l'honneur de Donny Petersen, membre de longue date des Hells Angels de Toronto, décédé en décembre 2021 à 74 ans de causes naturelles.

Après avoir quitté Newmarket vers 11 heures, les motocyclistes se sont dirigés vers le sud sur la promenade Don Valley avant de se diriger vers l'est sur le boulevard Lake Shore Est et vers le nord sur l'avenue Carlaw. La plupart des motards sont ensuite repartis juste avant 15 heures et se sont dispersés sans incident.