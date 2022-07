Un homme poignardé à Laval

Un homme de 35 ans a été poignardé à plusieurs reprises par arme blanche à Laval, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les policiers ont été alertés peu après 23 h au sujet d’un homme ensanglanté qui tentait d’entrer dans le portique d’un immeuble à logements sur la rue Étienne-Lavoie, à Laval Ouest.

Sur place, ils ont localisé un homme dans la rue, blessé au bas du corps. La victime a été prise en charge avant d’être transportée en centre hospitalier pour soigner des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

Les enquêteurs des crimes contre la personne et les techniciens en identité judiciaire ont été dépêchés sur les lieux pour analyser la scène et tenter de déterminer les causes de cette agression aux circonstances encore nébuleuses.

Le trentenaire qui n’est pas un résident de Laval est connu des milieux policiers, a indiqué une porte-parole du Service de police de Laval (SPL), précisant qu’aucun suspect n’a été arrêté relativement à cette agression armée.