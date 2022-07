Un septuagénaire sauvé d’un arrêt cardiorespiratoire au volant de sa voiture au Saguenay

Un septuagénaire est passé proche de la mort le 5 juillet dernier lorsqu’il circulait en voiture sur la rue Deschênes, dans l’arrondissement d’Arvida, à Saguenay, et qu’il a été pris d’un malaise suivi d’un arrêt cardiorespiratoire, mais a pu être sauvé grâce à l’intervention rapide des policiers et des ambulanciers.

Olivier Riverin, 75 ans, est maintenant hors de danger. Son fils, Rémi, a appris la nouvelle tard en soirée ce jour-là.

«C’est arrivé vers 13 h 30 de l’après-midi. Je suis allé au cinéma le soir, vers 9 h 15 je regarde mon cellulaire, j’avais tout plein de messages et d’appels manqués de ma mère et de numéros inconnus. Ma sœur m’appelle en pleurs et elle me dit ''papa est à l’hôpital, papa est à l’hôpital ''», s’est souvenu Rémi Riverin.

Sa mère l’a aussi appris plus tard en fin de journée, puisque M. Riverin n’avait pas de pièces d’identité sur lui au moment de l’accident, rendant donc plus difficile son identification.

Lorsque les événements sont survenus, des travailleurs qui se trouvaient à proximité ont rapidement appelé les secours. Les policiers sont rapidement arrivés sur les lieux, suivi de près par les ambulanciers, qui se trouvaient près des lieux.

«On a reçu un appel pour un accident de voiture, puis on n’était pas loin. On a su quand on est arrivé sur les lieux que c’était un arrêt cardiorespiratoire. Les policiers avaient déjà commencé les manœuvres de réanimation quand on est arrivé donc on a complété avec nos interventions», a expliqué Catherine Gobeil, ambulancière pour la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec au Saguenay.

Le défibrillateur a dû être utilisé à de nombreuses reprises. Cinq chocs ont été nécessaires pour le ramener à la vie. Olivier Riverin a été en arrêt cardiorespiratoire pendant 20 minutes, un laps de temps qui bien souvent, ne laisse aucune chance à la victime.

«C’est assez exceptionnel, normalement un arrêt cardiorespiratoire, les chances de survie sont assez minces», a constaté Mme Gobeil.

«Les trois premiers, on n’a pas eu vraiment de retour. Le 4e on a eu un retour qui a duré maximum dix secondes, puis au 5e choc on a eu un retour qui a duré jusqu’à la fin de notre intervention», a mentionné Jocelyn Brassard, technicien ambulancier pour le CTAQ depuis 30 ans.

«Ils l’ont mis dans le coma en arrivant à l’hôpital. En tout cas, moi, tout ce que je retenais, c’est qu’il était en vie», a ajouté le fils de M. Riverin.

Il s’en sort sans séquelles. Les événements ont permis aux médecins de constater que les artères de M. Riverin étaient bouchées. Il a donc dû subir un triple pontage mardi dernier.

Bien qu’il soit toujours aux soins intensifs et que la réhabilitation risque d’être longue, il s’en sort sans séquelles pour le moment et se porte bien.

«Il est aux soins intensifs présentement, mais il est revenu entre les deux très conscient au bout de quelques jours. C’est redevenu le père qu’on a connu. Là il a eu l’intervention. Je vais le voir tantôt. Il va s’en sortir», s’est réjoui son fils.

«C’est la plus belle paie que j’ai eue dans ma carrière à date», a admis Mme Gobeil, ambulancière depuis maintenant 11 ans.

«On fait ça principalement pour ça et c’est le fun d’avoir des nouvelles, parce que nous, on n’a souvent pas tant de nouvelles aussi», a ajouté son collègue, Mathieu Boulianne.

Ce dernier rappelle d’ailleurs l’importance de réagir rapidement dans de telles circonstances. Il vaut mieux effectuer des manœuvres de réanimations même si l’on n’est pas certain de la technique que de ne rien faire du tout.

«Massez fort et vite [au milieu de la poitrine] et attendez que les paramédicaux arrivent. C’est ça qui fait la différence. Nous, quand on ne réanime pas les gens, c’est parce que les manœuvres ne sont pas faites avant notre arrivée», a mentionné M. Boulianne, ambulancier depuis près de 12 ans.

De chaleureuses retrouvailles

Le fils de M. Riverin a eu l’occasion de rencontrer les deux ambulanciers qui sont intervenus au moment de l’événement ainsi que le superviseur qui leur a prêté assistance. Un moment qui était fort en émotion.

«C’est le fun de pouvoir les remercier, je parle aussi au nom de ma famille. On est super reconnaissants, on a un père aujourd’hui à serrer dans nos bras. Je pense qu’on va vraiment apprécier sa présence encore plus. On dirait que nos parents on les tient pour acquis, oui ils vieillissent... Je vais regarder différemment le travail des policiers et des ambulanciers. Wow, merci beaucoup encore!» a-t-il conclu.