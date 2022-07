Visite à Québec: le pape sera en personne sur les Plaines le 27 juillet

Le Journal a appris que le pape François fera une apparition en personne sur les plaines d'Abraham, le 27 juillet, en fin d'après-midi.

Coup de théâtre : alors qu'on croyait que le saint Père ne pourrait être aperçu que sur écran géant sur les Plaines lors de sa visite à Québec, on apprend que les citoyens pourront le voir en personne.

Le pape François arrivera le 27 juillet à 15h15 à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Il est prévu ensuite qu'il effectue une visite avec les représentants de l’État et qu'il prononce un discours public à la Citadelle. Ce discours doit être diffusé sur écrans géants, sur les Plaines, où des milliers de personnes pourront se masser.

Or, selon les informations recueillies par Le Journal, le pape fera aussi une incursion dans le grand parc urbain, en papemobile.

Le lendemain, il doit donner une messe à Sainte-Anne-de-Beaupré, qui sera également retransmise sur les Plaines, sur écrans géants.

On aura plus de détails sur ce changement à l'itinéraire lors d'une conférence de presse qui se tiendra à l'hôtel de ville de Québec, jeudi, à 14h30. Ce point de presse regroupera plusieurs organisations, soit la Ville de Québec, le Service de police de la Ville de Québec, le comité de coordination de Québec pour la visite papale et le Réseau de transport de la capitale. L'archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, sera aussi présent.

Plus de détails à venir...