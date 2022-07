Windsor: le jeune hockeyeur Olivier Picard honoré dans sa ville

La ville de Windsor, en Estrie, a honoré jeudi le jeune hockeyeur Olivier Picard qui a remporté la Coupe Memorial il y a plus de trois semaines avec les Sea Dogs de Saint John.

Olivier Picard et son équipe soulevaient le plus prestigieux trophée du hockey junior au Canada, la Coupe Memorial, le 29 juin dernier.

«On dirait que tous mes efforts ont fait que j’ai pu tenir à bout de bras cette coupe pendant 15-20 secondes... tous les efforts ont payé», a avoué le numéro 72 jeudi matin.

La ville de Windsor n’allait pas manquer l’occasion de souligner l’exploit, une première dans la région. Toute l’administration de la Ville a ainsi accueilli le jeune joueur de 20 ans et les membres de sa famille pour le féliciter.

«C’est un honneur pour nous de le recevoir, a expliqué la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau. C’est un petit gars qui devient un modèle pour nos jeunes, surtout que c’est le premier de la région! Son arrière-grand-père serait fier!»

Avant la cérémonie qui s’est tenue à 11 h 30, le joueur natif de Windsor a tenu à rendre visite aux bénéficiaires du Centre de Répit Théo Vallières.

«J’ai toujours voulu faire plaisir aux jeunes. Nous avons pris quelques photos et ça leur a fait plaisir. Moi, ça me prend 45 minutes et eux ça leur donne du bonheur», a expliqué celui qui allait continuer la journée avec la Coupe Memorial dans un chalet avec des amis.

Picard est devenu un modèle pour les jeunes dans la région. Il espère pouvoir se tailler une place dans une formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) l’an prochain.