De grands travaux pour accueillir la filière batterie

Les grands travaux d’infrastructure devant paver la voie à l’arrivée de la filière batterie à Bécancour, au Centre-du-Québec, sont en branle.

La première étape vise à accroître l’alimentation en eau potable et la protection incendie pour les futures entreprises avec le doublement d’une canalisation sur une distance de huit kilomètres.

«Ce qui s’en vient dans les prochaines semaines, cet automne, et qui va s’étirer jusqu’à l’année prochaine c’est d’autres routes. Il faut amener l’eau potable. Il faut amener l’eau industrielle et évidemment l’aqueduc et les égouts», a expliqué Donald Olivier, président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.

En additionnant les infrastructures, l’ajout de puissance électrique, l’alimentation en gaz naturel et l’agrandissement du port de Bécancour, la facture s’élèvera aux environs des trois quarts de milliards de dollars.

Au moins pour le volet de l’eau potable, elle est partagée à un tiers, deux tiers entre la Ville de Bécancour et le parc industriel.

La Ville entend se rembourser avec les revenus de taxation des futures usines. Il lui faudra cependant envisager d’investir pour accroître sa capacité de traitement de l’eau afin de répondre aux nouveaux besoins.

«C’est sûr qu’il va falloir éventuellement augmenter la capacité. Il y a de la construction dans le parc. Il y a de la construction résidentielle aussi à Bécancour en quantité importante. Donc ce sont des citoyens et tout le monde aime bien avoir de l’eau potable», a indiqué Pierre Morasse, maire suppléant.

Les premiers gros joueurs à être sur le point de s’établir à Bécancour, GM et Posco, BASF et Nemaska Lithium ont demandé à être informés de l’évolution des travaux préparatoires. Ils le sont via vidéoconférence, une fois par semaine.