Des dommages importants causés par un orage violent au Lac-Saint-Jean

Dame nature s’est déchaînée jeudi sur certains secteurs, causant d’importants dommages dans plusieurs municipalités du Lac-Saint-Jean, notamment à Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, où un couple a particulièrement été touché par la tempête.

De nombreux clients d’Hydro-Québec ont été privés d’électricité pendant plusieurs heures. Des branches et des arbres jonchent le sol à plusieurs endroits. L’heure était au nettoyage encore vendredi soir.

À Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, les fortes quantités de pluie ont endommagé plusieurs tronçons de route qui seront réparés d’ici le début de la semaine prochaine.

L’équipe des travaux publics s’affairait vendredi à ramasser les nombreuses branches et arbres au sol. Sur le Petit Rang, les bris sont encore plus importants.

Le terrain d’Alain et Louise où se trouve leur résidence secondaire a subi des dommages considérables.

«Il n’y a pas vraiment de mots parce qu’Alain a travaillé tellement d’années à rendre son lot beau », a mentionné avec émotion sa femme, Louise Côté.

«Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça... Mon chalet en tant que tel est brisé, mes petites bâtisses sont toutes écrasées», a constaté Alain Gagnon, qui détient ce lot de terre depuis 36 ans.

Pour ce qui est de sa voiture, elle risque d’être considérée comme une perte totale. M. Gagnon a évalué au moins une centaine d’arbres au sol.

Lorsque le vent s’est levé jeudi, Alain Gagnon a eu tout juste le temps de se mettre à l’abri dans sa cabane.

«J’étais assis sur ma chaise en train de manger un sandwich quand soudainement, le vent s’est levé. Il s’est mis à pleuvoir, tous les arbres tombaient, je suis entré en dedans pour me protéger. La nuit a été très difficile, je vois des arbres tomber», a indiqué M. Gagnon.

«C’est un miracle que la cabane a tenu avec de grandes vitres en plus, ça aurait pu se fracasser. Je trouve que c’est un miracle qu’il est encore là», s’émeut Mme Côté.

Le couple a lancé un appel à l’aide pour leur prêter main-forte afin de ramasser tous les débris sur leur terrain. Leur chalet est assez isolé dans le bois et le chemin pour s’y rendre est impraticable en voiture tellement les arbres qui jonchent le sol sont nombreux.

«Je ne sais pas trop comment on va s’y prendre. On a appelé les assurances et la Ville aussi pour voir s’il n’y a pas quelque chose qui peut être fait», s’est questionnée Louise.

«Ils ne sont pas les seuls. Sur des lots privés, la municipalité n’embarque pas. Par contre, on est toujours ouverts à ce qu’ils viennent nous rencontrer», a expliqué la mairesse, Claire Desbiens.

Un arbre est tombé sur les fils électriques, privant l’ensemble de la municipalité d’électricité pendant neuf heures.

Et à Alma, quatre pylônes électriques ont dû être remplacés, privant de courant plus de 3500 usagers, certains pendant un bon 24 heures.

Jeudi soir, les vents ont atteint jusqu’à 100 km/h par endroit. Selon Environnement Canada, il ne s’agissait toutefois pas d’une tornade, mais plutôt de vents violents de courte durée.