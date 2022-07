Des réfugiés ukrainiens installés sur des bateaux de croisière?

Faisant face à une importante crise migratoire, le gouvernement des Pays-Bas a réquisitionné trois bateaux de croisière pour accueillir des réfugiés, rapporte The Guardian.

L’un d’eux devrait jeter l’ancre prochainement à Velsen, dans le nord du pays.

L’idée est cependant décriée par plusieurs organismes qui qualifient l’initiative d’«absurde» et «illégale».

Le gouvernement néerlandais affirme qu’une telle solution est devenue nécessaire en raison du manque de places dans les centres pour réfugiés, depuis l’arrivée massive de citoyens ukrainiens fuyant leur pays depuis l’invasion russe.

Les trois bateaux pourraient ensemble accueillir environ 3000 réfugiés dès le mois de septembre, si le gouvernement réussit à trouver des ports pour les deux autres navires.

Le projet a néanmoins suscité plusieurs controverses, dont celle de la légalité d’installer des réfugiés sur les bateaux. Les autorités tentent d’ailleurs de trouver un moyen de permettre aux réfugiés de quitter les bateaux à leur guise, afin d’éviter des accusations de détention illégale.

Un porte-parole du conseil néerlandais pour les réfugiés, le VluchtelingenWerk, a déclaré : «Vous n’avez pas besoin de recherches scientifiques pour comprendre que vous ne devez par faire ça à des personnes qui ont fui la guerre et la violence. Vous devez vous occuper des réfugiés au sein de la société et non au loin, en mer.»

La branche néerlandaise de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés a affirmé que le plan des Pays-Bas n’était «pas souhaitable» et que «des traumatismes actuels liés à des vols dangereux pourraient refaire surface pour certains réfugiés.»