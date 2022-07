Engouement pour les paniers de légumes biologiques

La Coopérative La Charrette, en Mauricie, a fait exploser son nombre de paniers de légumes biologiques, des produits qui sont grandement appréciés pendant la saison estivale.

En quelques années, ils sont passés de 80 à 340 paniers.



Les cofondateurs de la coop, Mia, Alexandre et Florence sont bien heureux de voir l’engouement pour leurs produits.



«Des parents nous disent : “mes enfants n’aimaient pas les légumes, mais depuis qu’on a vos paniers ils mangent juste ça, les petits concombres ne se rendent pas à la maison, ils les mangent dans l’auto“», a expliqué Florence Bélanger.



La Coopérative La Charrette produit une soixantaine de variétés de légumes biologiques. Ils ont aussi des produits moins connus et moins fréquemment cuisinés comme le chou-rave, le chou frisé et le daïkon.



Pour aider leurs clients à se familiariser avec certains produits, les entrepreneurs prennent le temps d’envoyer des recettes et des trucs culinaires.



En seulement cinq ans, l’entreprise a bien grandi. Après avoir loué une terre pendant leurs premières années, la coopérative a acheté un terrain à Saint-Élie-de-Caxton, qui leur permettra de faire pousser plus de produits. Cette opportunité leur donnera la chance de fournir les restaurants.



À l’heure actuelle, ils sont limités dans leurs produits et doivent refuser les commandes de certains restaurateurs. Ce sera bientôt chose du passé.



«On a une limite de capacité de concombres et de tomates actuellement, qui sont très appréciées en restaurant. Avec l’expansion, on pourra offrir plus de légumes aux restaurateurs», a souligné Mia Dansereau.



Les différentes conditions météo de la saison sont favorables pour les différents légumes. Dans les paniers se retrouvent les légumes présents dans les champs. Si le brocoli n’est pas prêt comme prévu, il est simplement dans le panier des semaines suivantes. Avec leur grande variété, ils ont toujours quelque chose à offrir, et ce, peu importe ce que Dame Nature décide.



La pandémie et le fait de rester à la maison expliquent les records de vente de paniers un peu partout au Québec en 2021. Un an plus tard, la situation exceptionnelle de la Coopérative La Charrette n’est pas aussi profitable pour d’autres.



Magnifique coup de pouce pour l’équipe, Florence Bélanger, une cofondatrice de la coopérative, est finaliste dans la région de la Mauricie au concours 2022 Tournez-vous vers l’excellence dans la relève agricole.