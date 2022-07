Feux de forêt: Lytton toujours sous pression

Un peu plus d’une semaine après avoir été découvert, le feu de forêt à proximité de Lytton, en Colombie-Britannique, a continué de progresser en atteignant près de 2223 hectares jeudi.

• À lire aussi: Un feu de forêt hors de contrôle à Lytton, en Colombie-Britannique

• À lire aussi: Lytton: six maisons détruites par le feu de forêt

«La tendance au réchauffement et à l’assèchement prévue, combinée au terrain extrêmement escarpé, a influencé le comportement du feu. Comme prévu, l’activité du feu s’est considérablement accrue [jeudi] après-midi dans la partie nord du flanc ouest, située au nord de la rivière Stein», a indiqué le BC Wildfire Service dans une note, jeudi soir.

Des allumages planifiés étaient prévus pour vendredi afin d’éliminer le combustible entre le feu et les lignes de contrôle naturelles.

Et la situation ne risque pas de s’améliorer puisqu’un temps ensoleillé et des températures élevées sont prévus au cours de la fin de semaine dans cette partie de la province.

«Cela devrait contribuer à une augmentation du comportement et de l’activité des incendies, créant des conditions potentiellement volatiles pendant les périodes de brûlage de pointe», a précisé le service des feux de forêt de la Colombie-Britannique.

«La fumée pourrait continuer de toucher les régions à proximité du feu incontrôlé de Nohomin Creek près de Lytton. Les conditions de fumée pourraient varier s’il y a un changement dans le comportement du feu», a souligné Environnement Canada dans une alerte, vendredi matin.

Capture écran Twitter BC Wildfire Service

Un représentant de la Première Nation de Lytton qui est spécialisé dans les sites archéologiques travaille d’ailleurs avec les pompiers pour identifier les valeurs culturelles et assurer leur protection.

«Les équipes de la Première nation Lytton ont continué à travailler autour des structures dans les quartiers des côtés nord et sud de la vallée Stein. Elles continuent à éteindre les foyers de chaleur et de fumée découverts lors de leurs opérations de nettoyage et de patrouille», a-t-il été mentionné.

Ce sont quatre équipes d’unité, huit équipes d’attaque initiale, 18 pompiers de la Première nation Lytton, une équipe de gestion des incidents, du personnel de protection des structures, quatre camions-citernes et 11 hélicoptères qui sont sur place pour l’intervention.

Près de 313 feux de forêt ont déjà été répertoriés en Colombie-Britannique, dont 22 qui sont actuellement actifs.