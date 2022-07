Gare au piège

Pour une troisième semaine de suite, le CF Montréal affronte l’une des pires équipes de la MLS en visitant D.C. United samedi soir, au Audi Field.

Il y a deux semaines, le Bleu-blanc-noir s’était incliné 2 à 1 contre le Sporting Kansas City au Stade Saputo. KC était alors la pire équipe de la MLS. La semaine dernière, Montréal a défait le Toronto FC 1 à 0. Les Torontois étaient 13es et avant-derniers dans l’Est.

Cette fois-ci, D.C. est maintenant la pire formation du circuit Garber avec seulement 18 points en 19 rencontres.

« C’est encore plus dangereux de jouer contre une équipe qui en arrache que contre un club qui est en forme, a prévenu Victor Wanyama. Nous devons donc prendre ce match très au sérieux. »

Sans Miller

Il y aura au moins un changement à la formation de Nancy, puisque Kamal Miller est suspendu après avoir mérité un carton rouge samedi dernier.

Nancy n’a pas dévoilé ses cartes, mais il est bien possible qu’Alistair Johnston se retrouve en défense centrale et que Zachary Brault-Guillard patrouille au flanc droit.

Il est aussi resté évasif quant au gardien qui sera titulaire. La semaine dernière, James Pantemis a obtenu un jeu blanc à son premier match de MLS depuis octobre dernier.

« Je ne sais pas encore, a confirmé Nancy. Je remets la concurrence et qui dit remettre la concurrence, dit peut-être garder le même gardien pendant deux, trois ou cinq matchs ou peut-être changer. »

Nancy a répété que son équipe n’a pas obtenu les résultats mérités dans les dernières semaines, insistant sur le fait que le contenu du jeu était bon malgré des défaites décevantes contre le Galaxy de Los Angeles et Kansas City.

Il a toutefois insisté pour dire que son équipe avait livré une copie sans faute face à Toronto, il y a une semaine.

« Contre Toronto, l’énergie était extraordinaire dans le sens que si on arrive à garder ce niveau de concentration et d’intensité mentale et physique, on peut gagner des matchs. Pas un match, mais des matchs.

« Est-ce que c’est un tournant ou pas, je ne sais pas. Je sais que l’équipe est bien depuis pas mal de temps. Les résultats n’ont pas aidé, mais nous on savait, et je ne suis pas surpris de comment ça se passe. »

Merci, Dame Nature

Si vous êtes déjà allés à Washington au cœur de l’été, vous savez donc que la température y est particulièrement désagréable.

Il y fait très chaud et une humidité inconfortable enveloppe régulièrement la capitale américaine. C’est avec un certain plaisir que Wilfried Nancy a accueilli la température chaude et humide qui a frappé Montréal cette semaine.

« J’étais content et j’ai même dit aux gars que je ne voulais pas changer l’horaire parce qu’on s’entraîne à 11 h. Il faisait vraiment chaud à 37 ou 38 degrés mercredi et c’était humide.

« C’était parfait parce que ça m’a permis, à la fin de l’entraînement quand les gars étaient fatigués, de leur dire sur quoi il fallait insister quand on a le ballon et quand on ne l’a pas. »

Carte blanche

Par ailleurs, Wilfried Nancy a expliqué qu’il aimait beaucoup que ses joueurs prennent des initiatives en cours de match.

Il leur donne bien entendu un cadre, mais rien qui soit là pour brimer leur créativité.

« Mon équipe a carte blanche pour jouer, a-t-il assuré. Il y a une structure qui est claire, mais à l’intérieur de celle-ci, ce sont les joueurs qui choisissent la meilleure solution. »

« Je ne vais jamais dire à un joueur, tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Il y a un plan de match, mais parfois le jeu fait en sorte qu’il faut faire le contraire et j’adore ça. »

La dégringolade de D.C. United

Il semble y avoir un problème de fond au D.C. United et ça dure depuis que Wayne Rooney est parti.

L’ancien attaquant, qui revient ces jours-ci comme entraîneur-chef du club, a quitté la barque au cours de la saison 2019.

C’est la dernière fois que l’équipe de la capitale nationale des États-Unis a participé aux séries éliminatoires.

En 2020, D.C. a terminé au 13e et avant-dernier rang dans l’Est. Et l’an passé, le club a raté les séries éliminatoires par un seul point.

Dégringolade

On assiste toutefois à une sérieuse dégringolade depuis le début de la saison 2022. On a d’abord montré la porte à l’entraîneur-chef Hernan Losada après seulement six matchs, confiant l’intérim à Chad Ashton, qui est techniquement toujours aux commandes en attendant que Rooney obtienne son visa de travail.

La direction semblait satisfaite de la progression de l’équipe sous la direction de l’Argentin, qui était en poste depuis 2020, mais celui-ci s’était aliéné son vestiaire et le message ne passait plus.

L’équipe est en chute libre depuis son départ et elle n’a remporté que trois victoires (3-7-3) depuis la mi-avril.

La présence de Rooney à la barre de l’équipe ne peut que la relancer, même s’il a obtenu des résultats mitigés pendant son séjour avec Derby County, en seconde division d’Angleterre.

Le secret de Toye

Dans le camp du CF Montréal, Mason Toye est revenu dans la formation de Wilfried Nancy, et sa présence se fait remarquer.

L’attaquant du New Jersey a réalisé un doublé lors de son tout premier départ, contre Seattle. Mais il a surtout été dangereux à chacune de ses présences et c’est dû à son côté très imprévisible, une qualité qu’apprécie particulièrement Nancy, qui voit son attaquant revenir de loin après deux blessures qui lui ont fait rater dix mois.

« Mason a des qualités indéniables de finition, a mentionné Nancy. Il prend une décision pour finir une action et logiquement, une personne normale va faire l’action que j’attendais, mais il a changé.

« Je demande beaucoup aux attaquants et lors de ses deux premiers matchs, il a eu des crampes. Mais il est dans les temps de passage, et même en avance. »

L’adversaire en 5 points

L’infirmerie déborde

Si D.C. United est dernier de classe, c’est en partie parce que la liste des blessés est plutôt longue. On y retrouve Adrien Perez (pied), Bill Hamid (main), Brad Smith (genou) et Ola Kamara (fessier). Russell Canouse (cuisse) et Tony Alfaro (cheville) sont des cas douteux.

Gressel déçu

D.C. United a surpris en échangeant l’ailier défensif Julian Gressel aux Whitecaps de Vancouver la semaine dernière. Le principal intéressé s’est dit déçu. « Je ne me suis pas senti respecté pour ce que j’ai donné au club », a-t-il dit à The Athletic. Il faut dire que la nouvelle s’est retrouvée sur Twitter seulement deux minutes après que Wayne Rooney l’en eut informé.

Pire défense

D.C. en arrache drôlement sur le plan défensif avec un total de 41 buts accordés en seulement 19 rencontres, ce qui représente plus de deux buts encaissés par partie. C’est un triste honneur partagé avec San Jose.

Les fins de demie

C’est dans le dernier quart d’heure des demies que D.C. est le plus vulnérable. D.C. a encaissé 18 buts en première période, dont 9 dans les 15 dernières minutes. En seconde demie, c’est 11 buts sur 23 dans le dernier quart d’heure.

Du renfort

Vendredi, D.C. United a annoncé qu’il avait mis sous contrat le milieu de terrain Victor Palsson. L’Islandais de 31 ans a fait 30 apparitions en 2021-2022 avec Schalke, en Bundesliga.