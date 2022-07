Grève au Maxi: les Méganticois devront vivre avec une seule épicerie

Les résidents de Lac-Mégantic, en Estrie, étaient présents en grand nombre vendredi matin à l’épicerie Métro en raison de la fermeture du Maxi avec la grève enclenchée en début de journée, qui en a surpris plus d’un.

«Je vais toujours faire mon épicerie chez Maxi, ça va être difficile», a mentionné une dame chamboulée de la situation.

Avec un seul épicier présentement ouvert dans la région, les résidents n’ont pas d’autres endroits où aller. Le Maxi ou le Super C le plus proche? À Saint-Georges à 75 kilomètres ou Thetford Mines à 85 kilomètres.

La différence de prix entre la succursale Maxi et Métro est assez grande, limitant plusieurs résidents au moment de faire leur épicerie. Avec les prix à la hausse, la différence entre les deux supermarchés sera difficile à encaisser.

«Oui, il y a quand même une bonne différence de prix», a affirmé une jeune femme, qui se promène souvent entre les deux succursales.

Du côté du Maxi, les employés demandent de meilleurs salaires. La présidente de la Centrale des syndicats démocratiques considère même que la succursale de Lac-Mégantic est la moins bien payée au Québec.

«Il y a six ans, on était la succursale la moins bien payée au Québec et on l’est encore. Et la maison-mère veut nous baisser encore», a décrit la présidente de la Centrale des syndicats démocratiques, Jacinthe Dubois.

«La raison principale est que nous sommes à Lac-Mégantic. Si on compare les conventions collectives avec les autres Maxi ailleurs au Québec, il y a une différence entre 11 % et 19 %», a ajouté le coordonnateur régional du syndicat, Bernard Cournoyer.

Une situation semblable s’est déjà déroulée il y a quelques années, alors que le Maxi avait enclenché une grève les mêmes raisons. Le conflit s’était finalement terminé après 26 jours de négociations.