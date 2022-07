L’ancien PDG de SNC-Lavalin visé par une poursuite de 1,9 M$

L’ancien PDG de SNC-Lavalin, coupable de l’un des pires cas de corruption de notre histoire, n’est pas au bout de ses peines : une compagnie d’assurance lui réclame près de 1,9 million $ qui ont servi à payer sa défense lors des procédures criminelles.

« À la suite de la condamnation de Duhaime, aucun des défendeurs n’avait le droit de bénéficier de la couverture prévue par la police [d’assurance] », peut-on lire dans la poursuite de la compagnie Chubb, visant autant Pierre Duhaime que la compagnie SNC-Lavalin.

Ex-PDG de la firme de génie, l’homme maintenant âgé de 68 ans avait été inculpé de diverses accusations, dont complot et fraude, dans le dossier de la construction du Centre universitaire de Santé McGill (CUSM), remontant à 2012.

Pour s’assurer d’obtenir le contrat du mégahôpital montréalais, des hauts placés de SNC-Lavalin avaient versé 22,5 M$ en pots-de-vin.

Peine clémente

Les procédures judiciaires contre Pierre Duhaime se sont étirées jusqu’en février 2019, quand il a finalement réussi à éviter un procès de six mois grâce à son avocat, Me Michel Massicotte.

Duhaime avait alors plaidé coupable à un seul chef d’abus de confiance et avait écopé d’une peine assez clémente de détention à domicile de 20 mois.

Or, des clauses du contrat liant l’ancien PDG et SNC-Lavalin à la compagnie d’assurance ont été brisées lorsque Duhaime a été condamné pour le plus grand scandale de corruption du Canada, peut-on lire dans la poursuite déposée par Chubb.

La compagnie d’assurance souhaite donc se faire rembourser 1,878 M$ qui avaient été versés à Duhaime et la firme de génie.