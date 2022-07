Le gouvernement du Québec s’entend avec les chirurgiens dentistes

Après cinq ans de négociations, une entente de principe est survenue entre Québec et l’Association des chirurgiens dentistes (ACDQ), ont annoncé vendredi matin les ministres Sonia Lebel et Christian Dubé dans un communiqué de presse.

Dr Carl Tremblay, président de l’ACDQ, s’est réjoui de l’issue des négociations, d’autant plus que la dernière entente était échue depuis avril 2015, il y a plus de sept ans.

«Au terme de cinq années ardues de négociation avec le gouvernement au sujet d’une entente-cadre échue depuis avril 2015, nous avons enfin entre les mains une proposition que nous pouvons présenter à nos membres lors de notre prochaine assemblée générale. Je tiens à souligner le dévouement des membres de l’ACDQ, car malgré l’absence d’une entente avec le gouvernement du Québec, les dentistes de la province offrent, depuis plus de sept ans, des soins buccodentaires de première qualité aux bénéficiaires du régime québécois», a déclaré le Dr Carl Tremblay.

Les détails de l’entente ne seront rendus publics qu’une fois que l’ACDQ, qui représente 4300 chirurgiens dentistes, aura présenté l’offre à ses membres.

Le communiqué indique néanmoins que les mesures négociées permettent «de reconnaître pleinement l’apport des dentistes tout en favorisant l’accessibilité aux soins de santé en collaboration avec les autres intervenants du réseau de la santé et des services sociaux. »

«Je suis très heureuse de cette entente mutuellement satisfaisante pour les parties et je salue leurs efforts remarquables pour en venir à la conclusion de celle-ci. Nos dentistes sont importants et garantissent l'accès à des soins et services de qualité pour l'ensemble des citoyens du Québec», a déclaré la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel.

«La santé des Québécois passe aussi par celle buccodentaire. Nos dentistes sont des partenaires importants du système de santé. Je tiens à les remercier pour leur travail», a ajouté le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.