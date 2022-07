Les États-Unis interdisent l'entrée sur leur territoire à l'ex-président du Paraguay

Les États-Unis ont annoncé vendredi qu'ils interdisaient l'entrée sur leur territoire à l'ancien président paraguayen Horacio Cartes, en accusant l'homme d'affaires devenu homme politique de corruption et de liens avec des groupes «terroristes».

M. Cartes, grande fortune de l'industrie du tabac qui a dirigé le Paraguay de 2013 à 2018, ne pourra plus se rendre aux États-Unis. La décision s'applique aussi à ses trois enfants adultes.

D'après le département d'État américain, l'ancien président «a fait entrave à une enquête internationale majeure sur le crime transnational», une référence à un scandale de blanchiment d'argent pour lequel le Brésil a demandé son extradition.

«Ces actes ont sapé la stabilité des institutions démocratiques du Paraguay en contribuant à la perception qu'a la population de la corruption et de l'impunité au sein du bureau du président paraguayen», a affirmé le secrétaire d'État Antony Blinken dans un communiqué, évoquant également l'implication de M. Cartes «avec des organisations terroristes étrangères».

Le responsable américain n'a pas donné davantage de détails mais le vice-président du Paraguay, Hugo Velazquez, a accusé Horacio Cartes d'être lié au Hezbollah libanais, qui aurait profité de la contrebande de cigarettes de contrefaçon via le Paraguay et sa frontière avec l'Argentine et le Brésil.