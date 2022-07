Les fonctionnaires de la SFPQ approuvent l’entente collective

Les fonctionnaires représentés par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) ont entériné vendredi à 77% une entente de principe avec Québec, leur garantissant une augmentation salariale de 6 à 10 %.

L’augmentation peut varier selon le type d’emploi, est-il précisé dans le communiqué de presse du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.

D’autres bénéfices et améliorations aux conditions de travail et au salaire ont été négociés, dont l’octroi de «primes substantielles» et de «gains monétaires et normatifs».

«Après plusieurs jours de grève et de nombreux moyens de pression, nous avons enfin obtenu du gouvernement Legault qu'il reconnaisse la contribution du personnel de la fonction publique dans le maintien des services publics québécois. Cette négociation nous aura permis de réaliser des avancées concrètes afin de faire face aux problématiques d'attraction et de rétention soulevées par nos membres, et ce, sans encaisser de recul», a fait savoir le président général du SFPQ, Christian Daigle.

Une proportion de 69% des 26 000 membres de la SFPQ a participé au vote.