Montréal: un jeune homme autochtone porté disparu

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 26 ans porté disparu depuis trois jours.

Skye Paul Martin Quiming a été vu pour la dernière fois mardi vers 16 h quand il a quitté à pied son domicile dans le secteur du Sud-Ouest.

Martin Quiming est parti sans sa médication pourtant essentielle à sa santé, a indiqué le SPVM, précisant que les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Il mesure 1,73 m, pèse environ 73 kg et a des yeux bruns et des cheveux noirs longs sur le dessus et rasés sur les côtés. Le jeune homme aurait une cicatrice sur un bras.

Le jeune homme autochtone pourrait se trouver dans les parcs et le secteur de Saint-Henri notamment. Il portait un short noir, un t-shirt noir et des souliers lacés noirs de style Vans.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut composer le 911 ou contacter le poste de quartier le plus proche.