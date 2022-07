Quels sont les deux symptômes les plus fréquents des sous-variants de la COVID?

Le virus causant la COVID a bien évolué au cours des derniers mois, touchant de manière différente les personnes qui l’ont contracté.

Si au départ le Delta causait une perte d’odorat, de goût, de la fièvre et des difficultés respiratoires, le portrait est complètement différent avec Omicron qui a frappé très fort lors du temps des Fêtes dernier.

Selon les données compilées à travers l’application Zoe Health data, qui permet aux utilisateurs de transmettre leurs données médicales pour des fins de recherches, les maux de gorge et la voix enrouée sont les principaux symptômes liés à Omicron et aux sous-variants de la COVID.

Ces symptômes n’étaient pas aussi répandus avec le Delta et semblent affecter autant les personnes vaccinées ou non.

De plus, les personnes atteintes par Omicron sont moins susceptibles d’être hospitalisées, et leurs symptômes durent moins longtemps, soit pour une moyenne de 6.87 jours avec Omicron, contre 8.89 jours pour le Delta.

D'autres symptômes graves étaient répandus comme la fièvre, les maux de tête, l’impression de brouillard et les douleurs oculaires sont moins fréquents dans les cas d'Omicron. Cependant, ils peuvent encore se produire.

L'étude qui a été soutenue par des subventions du ministère de la Santé et des Affaires sociales du gouvernement britannique a testé des personnes au Royaume-Uni qui ont été vaccinées. Ils ont testé les participants entre le 1er juin et le 27 novembre 2021, lorsque le variant Delta était dominant et entre le 20 décembre 2021 et le 17 janvier 2022 lorsque Omicron prenait toute la place.

En plus d'une différence dans la durée et les types de symptômes entre les deux variants, les chercheurs ont déclaré qu'Omicron se trouve beaucoup moins fréquemment dans les voies respiratoires inférieures. C'est là que l'infection peut provoquer des symptômes plus graves, envoyant potentiellement des personnes à l'hôpital.

Ils ont également constaté que les symptômes d'Omicron ne durent pas aussi longtemps chez les personnes vaccinées.

BA.4 et BA.5 causent des pertes d’odorat

Le sous-variant Omicron qui prévalait fin 2021 et début 2022 était étiquetée BA.1. Il existe maintenant des sous-variants d'Omicron, étiquetés BA.4 et BA.5, qui semblent causer à nouveau une perte d'odorat ou de goût, a déclaré la Dre Céline Gounder à CBS News.

Bien qu'il semble confirmé que les nouveaux variants comme Omicron sont plus «doux», le sous-variant BA.2 d'Omicron était associée à plus de symptômes, et une plus grande perturbation des activités quotidiennes que la sous-variant BA.1 d'Omicron.

Une nouvelle recherche devrait permettre de faire un portrait plus précis des variant BA.4 et BA.5 presque dominants actuellement au Québec.