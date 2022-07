Une femme perd la vie dans une collision frontale sur l’A-50

Une femme de 25 ans a succombé à ses graves blessures après une collision frontale sur l’autoroute 50 près de Lachute, dans les Laurentides, jeudi soir.

Le violent face-à-face est survenu vers 17 h 45 sur l’A-50 en direction ouest, près de Brownsburg-Chatham, au moment où un petit véhicule qui a dévié de sa voie est entré en collision avec une camionnette qui venait en sens inverse.

Le conducteur du véhicule et sa passagère ont été gravement blessés et transportés d’urgence en centre hospitalier où le décès de la passagère a été constaté plus tard dans la soirée, a confirmé vendredi matin Hélène St-Pierre de la Sûreté du Québec (SQ).

Le conducteur âgé de 25 ans a subi lui aussi de graves blessures, mais l’on ne craint plus pour sa vie, alors que les quatre passagers de la camionnette quant à eux se sont retrouvés avec des blessures somme toute mineures, a-t-on ajouté.

L’autoroute 50 a été fermée dans les deux directions entre la rue Renault et la route 344 pour permettre aux enquêteurs et aux reconstitutionnistes de la SQ dépêchés sur place d’analyser la scène de l’accident et tenter de déterminer les circonstances exactes de cette collision mortelle.