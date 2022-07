Vague de vols de VUS en Mauricie

Les vols de véhicules se multiplient à Trois-Rivières, particulièrement au cœur de la ville, mais les criminels élargissent maintenant leur périmètre.

Si il est vrai que les criminels s'en prenaient davantage aux véhicules garés dans des endroits publics, comme les stationnements du CIUSSS-MCQ, de plus en plus de vols sont maintenant signalés dans des cours résidentielles en Mauricie.

«Ils ont trouvé mon véhicule avec quatre autres véhicules volés à Saint-Eustache», explique un homme victime de vol.

La Police de Trois-Rivières a affirmé suivre le dossier de près. Les Honda CRV, Acura MDX, Jeep Grand Cherokee et Ford F-150 sont les véhicules les plus volés.

«Cette semaine, dans la MRC des Chenaux, il y a eu deux vols de VUS. Ce n'est pas quelque chose de fréquent. Disons que c'est moins régulier que dans les milieux plus urbains comme Trois-Rivières», a expliqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Éloïse Cossette.

Les policiers avertissent les gens qui possèdent une clé à puce d’être vigilants, car il devient de plus en plus facile de les pirater.

«Les véhicules ont plus d’éléments technologiques de nos jours, donc ne les laissez pas près de la porte d’entrée, car les voleurs peuvent intercepter les signaux de ces clés», explique Mme Cossette.

Les entreprises de location de voitures ont affirmé faire de bonnes affaires en ce moment puisque les compagnies d'assurances fournissent un véhicule de remplacement le temps de régler les dossiers administratifs en lien avec le vol du véhicule.

«On loue plus de véhicules qu'avant pour des causes de vols. Il n'est pas rare que les gens louent le véhicule plus longtemps jusqu'au moment où ils reçoivent leur nouveau véhicule», a confié anonymement un employé d'une entreprise de location.

Pour ceux qui se sont fait voler leur véhicule, le manque de véhicule disponible chez les concessionnaires vient complexifier les choses.

«Ça ne va pas avant décembre prochain avant de recevoir un véhicule identique. En attendant, on a un véhicule de courtoisie, mais ça se terminera lorsque le dossier sera réglé avec les assurances. Disons que la disponibilité du véhicule sera importante dans notre processus d'achat», a précisé Annie Masson.

Dans les dernières semaines, plusieurs employés du CIUSSS se sont fait voler leur VUS dans les stationnements. Plusieurs ont dénoncé le manque de sécurité. Le CIUSSS-MCQ considère actuellement les possibilités d'ajouter des caméras de surveillance et davantage de tournées d'agent de sécurité.