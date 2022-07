Festival Juste pour rire: Pari réussi pour Math Duff

La folie de Mathieu Dufour s’est emparée du centre Bell, samedi soir, où étaient rassemblés près de 13 000 admirateurs de l’humoriste à la crinière. Après s’être fait connaitre grâce aux réseaux sociaux durant la pandémie, le jeune humoriste joue maintenant dans la cour des grands.

En guise d’ouverture, une doublure a émergé sur une plateforme sur scène alors que Mathieu Dufour faisait une entrée surprise au parterre avant de remontrer l’allée où il a dû demander de l’aide aux gardiens de sécurité pour monter sur la scène, car on avait oublié d’installer des marches.

Mais quand on connaît Mathieu Dufour, il ne pouvait se contenter d’une entrée aussi simple. Il a donc demandé au public d’oublier les dix minutes qui venaient de se passer pour retourner en arrière-scène et refaire une entrée digne d’une grande star.

Présenté par Justin Morissette, Math Duff est finalement arrivé en haut d’une plateforme, accompagné de pyrotechnie, habillé d’un one-piece pailleté et juché sur des bottes à des talons aiguilles immenses.

Mathieu Dufour a raconté différentes anecdotes en lien avec des spectacles qu’il a pu voir au centre Bell, comme la fois où il a dû revenir voir Céline Dion le lendemain, ne se souvenant plus du show qu’il avait vu la veille à cause d’un excès d’alcool et de polpettes.

Comme l’humoriste est en mode improvisation sur scène, le spectacle est forcément inégal et décousu, entre deux flashs vraiment hilarants et efficaces.

Pier-Luc Funk est ensuite arrivé sur scène, habillé des mêmes bottes à talons beaucoup trop hauts que Mathieu Dufour. Les deux se sont livrés à une imitation loufoque de Marie-Mai sur la chanson «Cobra». Les bottes de Pier-Luc ont finalement terminé dans le public.

Captation

La soirée était captée par Netflix, qui en proposera un condensé de 60 minutes sur sa plateforme à une date ultérieure, mais la mécanique du tournage a parfois un peu cassé le rythme du spectacle.

Mathieu Dufour s’est ensuite souvenu de la période où il était dans les Cadets. «Je n’ai jamais été un mâle, mais une fois, ils ont voulu aller au paintball. J’étais tellement mauvais que j’étais la risée de mon équipe. J’haïssais toute.» La game s’est terminée quand il a vidé son chargeur dans le dos d’un gars qu’il pensait être de l’équipe adverse, mais qui était en fait... la photographe du club!»

L’artiste COVID de l’année, au Gala Les Olivier, en 2021, a ensuite évoqué son expérience de camp de vacances médiéval à l’âge de 12 ans. «C’est l’anecdote préférée de ma sœur», a-t-il précisé. Dans sa tête, Math Duff s’était créé un personnage style Merlin, avec des pouvoirs spéciaux pour l’occasion, en prenant des restes de costumes trouvés à la maison. «En arrivant dans le stationnement du camp, je me suis mis à pleurer. Tous les regards se sont tournés vers moi. J’ai tellement fait rire de moi, je suis finalement resté dans le chalet toute la fin de semaine à faire la vaisselle.»

Mathieu Dufour a une incroyable capacité à faire réagir la foule avec facilité. Visiblement, le public l’aime et le suit dans toutes ses folies. À notre heure de tombée, il commençait à raconter quelques anecdotes sur son expérience de consommation de marijuana, alors que d’autres histoires tout aussi surréalistes étaient attendues.