Itinérance : une activité de camping payante controversée à Montréal

L’activité d’initiation au camping de Parcs Canada a effectué un retour controversé aux abords du canal Lachine, samedi.

• À lire aussi: Payé 67 000$ pour démanteler un camping clandestin

• À lire aussi: Les grandes chaleurs en ville seront plus intenses et plus fréquentes

• À lire aussi: Un campement de personnes sans-abri démantelé à Montréal

L’événement, qui a pour but d'aider les gens à se familiariser avec le plein air, mais s’est attiré les critiques du milieu de l'itinérance.

Alors que les itinérants sont évincés de leur camping clandestin et doivent composer avec les effets de la canicule, d'autres, eux, sont invités à camper pour 108 dollars la nuit.

«Ce qu'on critique, c'est le fait que des gens ont accès à camper à Montréal même si, oui, c'est le terrain de Parcs Canada, mais ça reste à Montréal, pendant que les personnes en situation d'itinérance se font démanteler tous les jours», a déclaré l’intervenante de rue Annie Archambault, en entrevue à TVA Nouvelles.

Parcs Canada avait annulé une première activité d'initiation au camping au début du mois de juillet en raison des critiques. Mais aujourd'hui, l'organisation a décidé de s'allier avec les manifestants, tout en conservant la tenue de son événement.

«On s'est donné une occasion de discuter, à engager une discussion avec les partenaires communautaires», mentionne Simon Saint-Germain, coordonnateur du programme d’initiation au camping de Parcs Canada.

«Avec Parcs Canada, il y a eu une ouverture à la discussion, on a jasé ensemble, on s'est écoutés, les deux, puis Parcs Canada a décidé de nous laisser manifester sur leur terrain», explique Annie Archambault.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.