Panne majeure: Rogers incapable de transférer ses clients vers les concurrents

L’entreprise de télécommunications Rogers n’a pas fini de devoir rendre des comptes concernant la panne majeure survenue le 8 juillet dernier, et a récemment expliqué qu’elle n’avait pas été dans la possibilité de transférer ses clients vers les compagnies concurrentes, malgré leur offre.

Rogers Communications a fourni vendredi sa réponse à la lettre adressée le 12 juillet dernier par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), réclamant des explications d’ici le 22 juillet.

C’est dans une lettre partagée par le CRTC que Rogers a mentionné que son chef de la technologie et de l’information avait communiqué avec ses homologues de Bell et de Telus dès le début de la panne.

«Bell et TELUS ont offert leur aide. Cependant, étant donné la nature du problème, Rogers a rapidement évalué et conclu qu’il n’était pas possible d’apporter les changements nécessaires au réseau pour permettre à nos clients sans fil de passer à leurs réseaux sans fil», est-il possible de lire.

En plus d’un problème technologique pour changer de service, la compagnie a souligné qu’en raison de la nature nationale de la panne, «le réseau d’aucun concurrent n’aurait été en mesure de gérer le volume supplémentaire et soudain de clients sans fil (plus de 10,2 millions) et l’augmentation du trafic voix/données qui en découle».

«Si elle n’avait pas été faite avec soin, une telle tentative aurait pu entraver le fonctionnement des réseaux des autres opérateurs», a ajouté Rogers.

Une «panne inacceptable»

Même si le président et chef de la direction de Rogers Communications, Tony Staffieri, avait déjà déclaré qu’une mise à niveau de la maintenance était à l’origine du problème, l’entreprise est revenue sur ce point dans sa lettre.

«Nous avons déterminé que la cause de la panne était une défaillance du système de réseau à la suite d’une mise à jour de notre réseau IP principal tôt le matin du vendredi 8 juillet. Cela a entraîné un dysfonctionnement de notre réseau de routage IP», a-t-il été mentionné.

Le problème de réseau de la panne aurait été «en grande partie» résolu à la fin de la journée de vendredi, mais des «problèmes mineurs d’instabilité ont persisté pendant le week-end».

Depuis, Rogers a engagé une équipe d’examen externe afin d’obtenir de plus amples informations sur la panne.

La compagnie compte aussi entamer une «évaluation complète de tous nos processus, y compris la performance des mises à niveau du réseau, les procédures de reprise après sinistre et la communication avec le public».

Rappelons que la panne avait également eu des répercussions sur la capacité des citoyens à joindre les services d’urgence du 911.

Sur ce point, Rogers a assuré que des mesures supplémentaires seront prises «pour maintenir ou transférer à d’autres réseaux le service 9-1-1 et d’autres services essentiels pendant des événements comme celui-ci».

Cette décision rejoint d’ailleurs la demande faite par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, lors d’une rencontre avec des dirigeants de l’industrie.

Rogers a aussi procédé à des changements à sa direction, en remplaçant jeudi son directeur de la technologie, poste désormais occupé par Ron McKenzie.