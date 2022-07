Pourboire proposé automatiquement: «on est à la limite de l’intimidation»

Les montants de pourboire proposés automatiquement sur les terminaux de paiement lorsque la facture est réglée par carte dans de plus en plus de commerces sont décriés par plusieurs.

Ces pourcentages affichés sur les terminaux sont aussi souvent assortis de messages, ce qui s’apparente à de l’intimidation, selon une spécialiste de l’étiquette, qui constate que la pratique se répand.

«Non seulement on nous propose un pourcentage, mais on va jusqu’à nous coter en nous disant, parallèlement à la suggestion d’un pourcentage, comme le 15% "correct", le 20% "bon" et si on y va plus "wow". Donc non seulement on suggère, mais on est à la limite de l’intimidation», soutient Julie Blais Comeau en entrevue à TVA Nouvelles.

L’Association des restaurateurs du Québec explique que cette pratique a gagné du terrain pendant la pandémie.

Comme plusieurs employés voyaient alors leurs heures réduites, l’ajout de la suggestion d’un pourcentage de pourboire permettait de les soutenir.

La pratique demeure toutefois en place, malgré la fin de confinement, et se répand dans d’autres commerces où les employés ne sont pas rémunérés au pourboire.

Ce dernier point agace d’ailleurs certains consommateurs rencontrés par TVA Nouvelles.

«Ce n’est pas toujours des employés qui ont le salaire à pourboire et on demande quand même un pourboire. [...] Des fois je trouve ça un peu exagéré», affirme l’un d’eux.

La spécialiste en étiquette propose de laisser un pourboire en argent comptant, plutôt qu’en pourcentage sur le terminal, afin d’éviter tout malaise lors du paiement.