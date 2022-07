À pied, à vélo ou en auto: pas facile de circuler au centre-ville de Montréal

Si les travailleurs profitent de deux semaines de vacances, les cônes orange, eux, ne prennent pas de congé et continuent de paralyser le centre-ville de Montréal.

Cônes, tuyaux, passerelles, clôtures, les rues et les trottoirs ont parfois l’air d’un véritable parcours du combattant et rend les déplacements et le stationnement difficiles.

«Il y a beaucoup de construction, beaucoup de détours. Ça nous a pris 45 minutes nous stationner pour notre hôtel et là, on va rechercher l’auto ce matin et on fait un 20 minutes de marche», explique une jeune femme en visite au centre-ville.

«On voit beaucoup de réparations, ça fait beaucoup de détours. Nous on est à pied, on est à l’hôtel, donc ce n’est quand même pas si pire», affirme une autre touriste rencontrée par TVA Nouvelles.

Difficile pour les commerçants

Ces chantiers qui demeurent en place même pendant les vacances de la construction causent des soucis aux commerçants, notamment en raison du manque de stationnement.

«Le client qui vient magasiner au centre-ville, il ne trouve pas de stationnement, ce n’est pas accessible comme ce serait en temps normal, c’est ça qui nous affecte aussi», déplore Joe, assistant-gérant au magasin Browns de la rue Sainte-Catherine Ouest.

Il ajoute que si les clients doivent passer vingt minutes à chercher du stationnement, ils choisiront d’aller ailleurs la prochaine fois.

Afin d’aider les commerçants, l’accès au métro est gratuit le week-end dans sept stations.