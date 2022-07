Elle récolte 400 000$ de dons en prétendant aider un itinérant

Une femme a été condamnée à la prison pour avoir volé plus de 400 000$ sur le site de collecte de dons GoFundMe, en prétendant vouloir les reverser à un homme en situation d’itinérance.

Katelyn McClure, 29 ans et originaire du New Jersey, aux États-Unis, a plaidé coupable d’un vol au second degré, après avoir prétendu vouloir aider Johnny Bobbitt Jr., un itinérant.

L’histoire complète de cette campagne de dons est que Katelyn et son conjoint Mark, alors à cours de carburant sur l’autoroute, et sans-le-sou pour payer le plein d’essence, se seraient vu aider par l’itinérant, qui leur a donné l’intégralité de ce qu’il avait sur lui.

En retour, le couple aurait lancé un GoFundMe, afin de lui rendre la monnaie de sa pièce.

14 000 donateurs et 367 000$ (un fois les frais déduits) plus tard, les arnaqueurs ont été démasqués, après avoir acheté une BMW, des sacs Louis Vuitton, voyagé pour les festivités du nouvel an à Las Vegas, entre autres choses.

Bobbitt Jr., dont l’image a été utilisée, a expliqué avoir reçu 75 000$, et a porté plainte contre les organisateurs de la cagnotte pour avoir conservé le reste de l’argent.

Katelyn McClure a finalement été condamnée à un an et un jour en prison.