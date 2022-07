Plus de sécurité réclamée à une intersection après qu'une fillette ait été happée mortellement

Après qu’une fillette de deux ans ait été happée mortellement par un véhicule mercredi matin à Montréal-Nord, les résidents du quartier réclament que la sécurité soit renforcée à cette intersection où elle a perdu la vie.

Ce matin-là, la mère et sa petite fille en poussette, se promenaient au croisement des rues Fleury et des Récollets lorsqu’une voiture les a heurtées en faisant un virage. L’enfant a été traîné sur plusieurs mètres et son décès a été constaté sur place.

Toujours sous le choc par le tragique incident, les citoyens du secteur demandent qu’un feu de circulation destiné aux piétons soit installé pour éviter que d’autres drames se produisent.

«Les voitures ne laissent pas passer les piétons. Ils tournent et ils ne regardent pas», a dit un résident.

«Tous les accidents, partout, ils attendent trop longtemps. Un mort, c’est déjà trop», a témoigné une citoyenne.

La mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, dit que quelque chose sera fait, si l’enquête du SPVM démontre la dangerosité de l’intersection.