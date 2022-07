«Les arbres tombaient comme des cure-dents»: voyez les dégâts importants causés par la tornade

Maisons démolies, toits arrachés, arbres déracinés: au lendemain du passage d’une tornade dans la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, dans les Laurentides, les citoyens constatent les dégâts.

«Il est tombé de la grêle plus grosse que d’habitude et puis à un moment donné le vent a changé de côté, et ça s’est mis à venter, des vents assez incroyables. Des arbres, des gros arbres matures de grosse circonférence se sont mis à tomber comme des cure-dents», raconte un citoyen interrogé par TVA Nouvelles.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Si l’homme se considère chanceux d’avoir seulement eu des arbres qui sont tombés sur son terrain, il raconte que son voisin, lui, a eu plusieurs arbres qui sont tombés directement sur la maison.

Les dégâts se concentrent autour du lac Saint-Joseph, où la plupart des résidents sont sans électricité depuis le passage de la tornade.

«C’est à couper le souffle. Il y a des maisons là-bas qui n’ont plus de toit», déclare un autre jeune homme rencontré.

TVA Nouvelles a pu constater que de nombreux arbres jonchent le sol et bloquent des routes, dont certaines importantes comme la route 329 qui mène notamment à Sainte-Agathe-des-Monts.

Les toits de quelques maisons ont aussi été arrachés.

Des pompiers s’affairent, dimanche matin, à couper les arbres pour dégager les routes.

Des équipes d’Hydro-Québec sont aussi sur place.