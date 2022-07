«Nouvelle guerre froide» : la Russie se dote du plus gros sous-marin au monde

La marine russe a reçu, plus tôt ce mois-ci, un immense sous-marin nucléaire qui, selon certains observateurs, pourrait plonger le monde dans une «nouvelle Guerre froide».

• À lire aussi: Invincibles, hypersoniques ou invisibles: 7 armes dont la Russie se targue

• À lire aussi: Moscou dit avoir détruit des cibles militaires ukrainiennes à Odessa

• À lire aussi: Pyongyang accuse Washington de mener une guerre biologique en Ukraine

Le Belgorod, qui a été livré au port de Severodvinsk, mesure plus de 184 mètres, ce qui en fait le sous-marin le plus long au monde.

Bien qu’il ait été conçu pour la recherche, plusieurs experts craignent que ce gigantesque sous-marin serve à effectuer de l’espionnage et pour transporter des armes nucléaires.

Selon eux, la Russie souhaiterait équiper le Belgorod de torpilles nucléaires furtives de type Poseidon. Celles-ci peuvent être lancées à plusieurs centaines de kilomètres de leur cible et ont la capacité de se déplacer au fond de la mer, ce qui leur permet de déjouer les défenses côtières.

«Cette "méga torpille" nucléaire est unique dans l’histoire de l’humanité», a déclaré l’expert américain en sous-marins, H.I. Sutton.

Selon la Russie et les États-Unis, ces torpilles peuvent transporter des ogives de plusieurs mégatonnes qui pourraient causer des ondes radioactives rendant leur cible inhabitable pendant de nombreuses décennies.

Selon le Service de recherche du Congrès américain (CRS), le Belgorod pourrait être le premier d’une série de quatre sous-marins aptes à transporter les torpilles Poseidon. Deux d’entre eux seraient déployés dans l’Océan pacifique, alors que les deux autres rejoindraient la flotte nordique russe.

H.I. Sutton ne croit pas que les autres nations imiteront la Russie en se dotant de tels sous-marins, mais voudront certainement contrer l’arrivée de ceux-ci.

«Le jeu subaquatique du chat et de la souris, où les sous-marins des marines américaine et britannique traquent ceux des Russes, pourrait être revigoré. Nous pourrions bientôt assister à une «nouvelle Guerre froide dans l’Arctique, l’Atlantique Nord et le Pacifique Nord», mentionne l’expert.