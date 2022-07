Tornade dans les Laurentides: une «journée incroyable» se transforme en situation d’urgence

La journée de samedi, premier jour des vacances de la construction, avait tous les airs d’une journée estivale parfaite jusqu’à ce qu’une tornade vienne gâcher la fête dans les Laurentides.

• À lire aussi: «Les arbres tombaient comme des cure-dents»: voyez les dégâts importants causés par la tornade

• À lire aussi: EN IMAGES | Tornade à Saint-Adolphe-d’Howard

«Il faisait super beau, c’était une journée incroyable, tous [nos équipements] étaient en location sur le lac», raconte Martin Pagé, propriétaire de la marina Saint-Adolphe-d’Howard, en entrevue à TVA Nouvelles.

En fin d’après-midi, l’homme a vu ce qu’il croyait être de la boucane s'élever de plusieurs endroits autour du lac.

«Je pensais que c’était des transformateurs qui avaient sauté parce qu’on venait de manquer d’électricité. Et finalement je regarde ça, et je me dis: hey, ce ne sont pas des transformateurs», raconte celui qui voyait des spirales de «boucane» monter ici et là.

«Et un moment donné, ça a parti en fou. [...] c’était la vraie tornade, là», ajoute le témoin qui a filmé et publié les images de l’événement sur sa page Facebook.

Lorsqu’ils ont compris qu’une tornade se formait tout près, Martin Pagé et son équipe se sont empressés d’évacuer les plaisanciers du lac.

«La peur c’était que des clients restent pris sur le lac. Donc j’allais les chercher en bateau et je les ramenais à la marina le plus vite possible. J’en avais un qui restait dans la cabane avec les clients, on les cachait à l’abri. On a fait le gros set-up d’urgence, on évacue», dit le propriétaire.

Une fois que tout le monde était à l’abri, il est ensuite sorti dans la pluie et la grêle pour filmer la tempête.

Ironie du sort, la tornade passait de l’autre côté du lac, où se trouve la maison de Martin Pagé.

Si sa résidence a été endommagée par la tornade, l’homme se trouve tout de même chanceux lorsqu’il se compare avec certains de ses voisins.

«Je me dis béni parce que comparé aux voisins, eux autres, je pense que la maison est scrap», déclare-t-il.