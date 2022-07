«C'est une justice inhumaine pour les victimes», lance la mère de Thomas Cameron

La mère de Thomas, Karine Cameron, s’est exprimée sur le verdict devant les médias après le dévoilement de la sentence.

«C’est impossible d’être satisfaite, puisque mon fils a été poignardé à 62 reprises et il ne reviendra jamais. Nous sommes au Canada, et c’est une justice inhumaine pour les victimes, et j’ai honte. Le juge avait une responsabilité, et c’est la meilleure décision qu’il pouvait prendre», exprime-t-elle.

À savoir si la peine de l’accusé est trop clémente, Karine Cameron évoque les lacunes du système de justice canadien.

«La peine est beaucoup trop clémente, c’est ridicule. Au Canada, les juges visent la réhabilitation, peu importe la considération de la victime. L’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) ne me considère même pas comme une victime», souligne la mère de Thomas.

Samuel Goulet pourra être admissible à une libération conditionnelle dans quatre ans, étant donné les trois ans de détention déjà accumulés en Centre jeunesse.

***Voyez les extraits de son témoignage ci-dessus***