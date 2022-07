Danse: le FASS renoue avec les artistes internationaux

Le Festival des Arts de Saint-Sauveur (FASS) revient cette année à sa formule d’avant la pandémie, renouant avec des artistes de l’étranger.

Une douzaine de danseurs étoiles, issus entre autres des Ballets Royal de Londres, du Ballet de l’Opéra de Paris et des Grands Ballets Canadiens, vont donner le coup d’envoi au Festival, les 28 juillet et 29 juillet, sous le Grand Chapiteau.

PHOTO Dan Lao

En tout, pas moins de neuf spectacles y seront dispensés du 28 juillet au 7 août. C’est le cas notamment de «Counterpoint» du duo formé du pianiste Conrad Tao et du danseur à claquettes Caleb Teicher et de «One. One & One» de la troupe israélienne Vertigo Dance Compagny, les 30 et 31 juillet.

PHOTO Em Watson

L’Orchestre Métropolitain, avec Yannick Nézet-Séguin, sera quant à lui en représentation le 5 août, tandis que la Malpaso Dance Company, de Cuba, va signer la clôture du festival le 7 août.

PHOTO Simon Couturier

En plus des spectacles offerts sous le Grand Chapiteau, le FASS va de nouveau accueillir les Sentiers de la danse au parc Molson, le Dance Battle FASS avec Crazy Smooth au Skate Park, et de nombreux spectacles gratuits en extérieur.

Productions d’ici

Le 4 août, le danseur, chorégraphe et directeur artistique du festival, Guillaume Côté, va une fois de plus proposer sa création «Crypto», mais cette fois dans une mouture enrichie.

PHOTO Sasha Onyshchenko

Puis en programmation double, le 3 août, les chorégraphes Virginie Brunelle, qui s’intéressent à la corrélation entre mouvement et respiration, et Anne Plamondon, qui a récemment signé des pièces pour l’Alberta Ballet et les Ballets Jazz Montréal, ont quant à elle chacune créé une pièce pour une dizaine de danseurs. Et partageront la même soirée pour la première fois.

PHOTO Michel Slobodian

Le Festival des Arts de Saint-Sauveur débute ce jeudi et se poursuit jusqu’au 7 août.