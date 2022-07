Harper donne son appui à Poilievre

L’ex-premier ministre Stephen Harper a donné son appui à son ancien ministre Pierre Poilievre dans la course au leadership du Parti conservateur du Canada lundi soir.

• À lire aussi: Poilievre contre Charest : un autre sondage confirme les deux voix différentes

• À lire aussi: Chefferie du PCC: Charest séduit davantage les Canadiens, Poilievre, les conservateurs

• À lire aussi: Chefferie conservatrice : le troisième débat prévu le 3 août à Ottawa

«Pierre Poilievre a été un bon ministre dans mon gouvernement, et au cours des dernières années, il a été le critique du gouvernement libéral le plus efficace de notre parti», a évoqué M. Harper dans une vidéo mise en ligne sur Twitter.

Le député fédéral et présumé meneur dans la course à la chefferie conservatrice a été ministre des Ressources humaines et du Développement social entre 2013 et 2015 sous le gouvernement Harper.

Aux yeux de ce dernier, M. Poilievre «propose des solutions ancrées dans les racines conservatrices, mais adaptées à la réalité moderne.»

À son avis, Pierre Poilievre, de par l’engouement qu’il suscite auprès de la base conservatrice, est le mieux placé pour remporter la prochaine élection face aux libéraux.

Le prochain chef du Parti conservateur doit être élu le 10 septembre prochain.