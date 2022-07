La coopérative Helico Secours décroche un mandat pour le pape

La coopérative Hélico Secours a obtenu le mandat d’assurer, au besoin, un transport d'urgence vers le centre hospitalier le plus proche dans le cas où le pape François aurait besoin de soins lors de son séjour à Québec.

Le pape fera son arrivée dans la capitale mercredi, puis visitera notamment la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré et la cathédrale Notre-Dame-de-Québec jeudi. Ce jour-là, le mandat d’évacuation d’urgence reviendra à la coopérative Helico Secours, qui devra assurer, au besoin, le transport du pape vers l’hôpital approprié pour le type de soin requis.

«On a travaillé conjointement avec nos partenaires, dont la CTAQ (Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec), qui s'occupe aussi bien entendu du côté urgence au sol. Tout a été coordonné par la GRC (Gendarmerie royale du Canada) au niveau des sites d'attente aux abords de la cathédrale», a expliqué le directeur général d’Helico Secours, Alain Vallières.

Il s’agit de la première année en fonction de la coopérative. Ce mandat est donc son premier contrat d’envergure.

«C'est une marque de confiance, bien entendu. On a passé à travers le processus de certification de la GRC au niveau des membres d'équipage et de l'inspection. Nous sommes bien heureux d'avoir été retenus. Malgré l'expérience de tous les membres d'équipage qui ont de longues années d'expérience en soins aéromédicaux, c'est notre première année d'opération, donc ce mandat-là est très important pour nous», a-t-il dit.

C'est l'hélicoptère de Saint-Honoré qui sera déployé sur le site. Au besoin, d’autres hélicoptères seront disponibles, ainsi que le personnel requis.

«On est prêt à décoller en tout temps, nos pilotes sont à la base et ils sont capables de décoller en l'espace de 10 minutes», a expliqué M. Vallières.

Toute une logistique

Déployer tout le processus en cas d’urgence nécessite une grande logistique. Le personnel hautement formé en soins intensifs et soins d'urgence devra être prêt à intervenir à tout moment.

«Il y a différents sites qui ont été prévus à Québec. Il y a d'excellents hôpitaux, donc on peut se diriger directement vers certains des hôpitaux. Il y a des sites qui ont été prévus en fonction du type de malaise ou de la situation qui pourrait se produire. Les appareils de la sûreté du Québec et de la GRC seront aussi en fonction, bien entendu, pour la visite du pape. Alors, on se joint dans ce protocole-là et on va bien respecter les protocoles d'intervention qui ont été identifiés», a expliqué le directeur de la coopérative.

Bien que son mandat est prévu pour jeudi, la coopérative Helico Secours restera aux aguets lors de l'arrivée du pape dans la capitale, mercredi.