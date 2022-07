Les répercussions de l’inflation préoccupent les Canadiens

Plus de la moitié des Canadiens (53 %) sont préoccupés par leur capacité à assumer leurs dépenses courantes, selon un récent sondage de la Banque Scotia.

• À lire aussi: Vers une 4e forte hausse des taux directeurs de la Fed cette semaine

Les résultats du sondage, dévoilés lundi, révèlent que la majorité des Canadiens s'attendent à dépenser davantage pour les produits de première nécessité comme l'épicerie et la nourriture (78 %) et l'essence (71 %), tandis que plus de la moitié (53 %) s'attendent à devoir dépenser davantage pour les services publics.

Près de la moitié des répondants sont d’accord pour dire que ces enjeux ont un impact majeur sur leur capacité à épargner pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme (47 %) et à maintenir leur niveau de vie (37 %).

«L'inflation cause de l'anxiété financière aux Canadiens, en particulier les jeunes et les femmes qui ont aussi été les plus durement touchés par la pandémie», a expliqué D'Arcy McDonald, premier vice-président, Paiements et crédit non garanti - Particuliers, Banque Scotia.

«Tout coûte plus cher et les Canadiens s'inquiètent de leur capacité à payer des produits de première nécessité comme la nourriture et l'essence. Mais simultanément, il n'y a jamais eu autant d'emplois, les salaires sont en hausse et l'inflation ralentira avec le temps», a estimé M. McDonald.

Les Québécois parmi les moins inquiets

Les Canadiens qui vivent dans les provinces de l'Atlantique sont plus nombreux (49 %) à dire que l'inflation a un impact majeur sur leur capacité à établir et à respecter leur budget, comparativement aux résidents de la Colombie-Britannique et du Québec (36 %).

En ce qui concerne l'anxiété financière, les résidents de la Belle province sont les moins susceptibles de s'inquiéter de leur capacité à assumer leurs dépenses courantes (57 %), comparativement à ceux de l'Alberta (45 %), du Manitoba, de la Saskatchewan (44 %), de l'Ontario (43 %) et des provinces de l'Atlantique (39 %).

Le sondage, mené par Maru/Blue les 29 et 30 juin auprès de 1512 Canadiens, montre par ailleurs que les femmes, les jeunes et les ménages à revenu modeste sont les plus préoccupés par leur situation financière des prochains mois.