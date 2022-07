«Loïc, c'était un ange», témoigne son grand-père endeuillé

Les proches des victimes qui ont péri dans le tragique carambolage de l’A-30 la semaine passée ont confié à TVA Nouvelles la douleur qu’ils ressentent depuis la tragédie.

Nancy Lefrançois, 42 ans, et Loïc, 11 ans, ont trouvé la mort dans l’accident impliquant un camion semi-remorque et sept véhicules mardi dernier.

Le père de Nancy, Denis Lefrançois, accompagné de sa femme, Mélanie Séguin, ont livré un touchant témoignage à l’égard des deux victimes.

Près d’une semaine après le drame, l’homme exprime la difficulté de surmonter les évènements.

«C’est dur, la douleur est intense. J’ai trois autres petits-fils et je dois faire attention à eux. Les enfants de ma fille, c’était la lumière de ses yeux. Loïc, c’était un ange. Il n’y avait personne de méchant dans sa vie. Il était aimé de tous», exprime-t-il.

Quelques jours avant la tragédie, Loïc et sa mère fêtaient respectivement leur anniversaire de naissance.

«La fête de Loïc était le samedi 16 juillet. L’anniversaire de Nancy était le lundi 18 juillet. Pour les anniversaires, toute la famille était réunie. On avait magasiné le cadeau pour Loïc quelque temps avant la fête», souligne Mélanie Séguin, la conjointe de Denis Lefrançois.

Le couple témoigne également de la gentillesse de Nancy, qui avait 4 enfants.

«Nancy, c’était une maman très dévouée pour ses enfants. Elle ne comptait pas le temps qu’elle accordait à son fils. L’argent ne comptait pas non plus, Nancy voyageait avec ses enfants et profitait de la vie. Elle mordait dans la vie», soulignent-ils.

Le couple affirme ne pas en vouloir au camionneur qui n’aurait pas réussi à s’arrêter devant un ralentissement de la circulation.

«On n’a pas de jugement contre le chauffeur. Pour l’instant, on souhaite laisser les enquêteurs de la SQ faire leur travail à 100%. On ne veut pas nuire à l’enquête», expliquent-ils.

