Micro-tornade en Mauricie: des citoyens peinent à s’en remettre

Des citoyens qui auraient été possiblement victimes d’une micro-tornade, samedi soir, au lac Mékinac, à Trois-Rives, en Mauricie, peinent à se remettre de leurs émotions.

Vers 19h, samedi, des vents violents se sont rapidement levés. Selon les radars d’Environnement Canada, qui ont détecté une forte activité soudaine, il s’agirait d’une micro-tornade.

Des plaisanciers, qui souhaitaient profiter d’une belle soirée sur l’eau, ont été pris par surprise. Un ponton, sur lequel il y avait des enfants, a dû accoster d’urgence après avoir presque chaviré.

«Le toit [du ponton] a complètement arraché, a dit Claudia Castonguay, qui était sur Lac Mékinac au moment de l’événement. Tout le monde était en panique. On s'est ramassé dans le fond du ponton et on pleurait. Le capitaine du bateau a gardé son calme tout le long. À un moment donné, on a trouvé une berge.»

Une résidente du secteur, qui était sur l’eau en motomarine au moment de l’événement, Diane Angers, a affirmé avoir vu « un mur d’eau» qui s’est dressé en peu de temps.

«On a vu arriver ça du nord. En partant de là, ça commencé le tonnerre, les éclairs. C'est passé ici et c'est revenu au sud, très rare qu'on a ça comme ça», a-t-elle expliqué.

Éviter le pire

Un villégiateur, Ronald Veilleux, a subi des dégâts importants. La roulotte de sa fille est complètement détruite. Si elle n’avait pas décidé de partir en vacances, sa fille aurait probablement dormi dans la roulotte, le soir de la micro-tornade. Le père de famille estime avoir évité le pire.

«Ils devaient dormir ici ou dans les tentes en bas, a indiqué Ronald Veileux. [...] Couché là-dedans, tu meurs. Dans notre malchance, on a été chanceux qu'ils soient partis en vacances.»

L'heure est au nettoyage autour du Lac Mékinac. Plusieurs arbres ont été déracinés et de nombreux chalets ont été endommagés.

Les résidents qui ont subi des dommages devront s'armer de patience, puisque la corvée de nettoyage risque d'être longue.